Μηχανογραφικό 2026: Τα λάθη που «κοστίζουν» – Πότε ανοίγει, πώς συμπληρώνεται σωστά

Πίνακας περιεχομένων

Το Μηχανογραφικό 2026 αποτελεί το καθοριστικό τελευταίο βήμα μετά τις Πανελλαδικές, με τους υποψηφίους να χρειάζεται να προσέξουν προθεσμίες, ΕΒΕ, σειρά προτίμησης και οριστικοποίηση.

Το Μηχανογραφικό 2026 είναι το βήμα που ακολουθεί μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική πορεία των υποψηφίων προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η σωστή συμπλήρωσή του δεν εξαρτάται μόνο από τα μόρια, αλλά και από τη σειρά προτίμησης, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής και την προσεκτική οριστικοποίηση της δήλωσης μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Γιατί το μηχανογραφικό χρειάζεται στρατηγική

Η προσπάθεια των υποψηφίων δεν ολοκληρώνεται τη στιγμή που τελειώνει το τελευταίο μάθημα των Πανελλαδικών. Μετά το διάβασμα, το άγχος και τις εξετάσεις, ακολουθεί μια διαδικασία που απαιτεί ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση και καθαρή ιεράρχηση επιλογών.

Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εξετάσεις μπορεί να μην αξιοποιηθεί σωστά, αν το Μηχανογραφικό Δελτίο συμπληρωθεί πρόχειρα ή με λάθος κριτήρια. Αντίθετα, μια προσεκτική επιλογή σχολών μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές που ο υποψήφιος ίσως δεν είχε αρχικά υπολογίσει.

Μηχανογραφικό 2026: ΠΡΟΣΟΧΗ! Για ποιούς ξεκινά η υποβολή

Το χρονοδιάγραμμα μετά τις εξετάσεις

Η διαδικασία για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, αλλά και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ, ακολουθεί συγκεκριμένο προγραμματισμό μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr , από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες, δηλαδή τα αγωνίσματα. Περί τα τέλη Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Στη συνέχεια, από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα michanografiko.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή και την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Στα τέλη Ιουλίου προβλέπεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής και των ονομάτων των επιτυχόντων.

Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στο μηχανογραφικό

Πριν από την επίσημη υποβολή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν από το Λύκειό τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, δηλαδή το password που είναι απαραίτητο για την είσοδο στο σύστημα.

Η ΕΒΕ και η σειρά προτίμησης

Βασικό σημείο στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Κάθε τμήμα έχει τη δική του ΕΒΕ και, αν τα μόρια του υποψηφίου σε ένα πεδίο ή η επίδοσή του σε ειδικό μάθημα είναι χαμηλότερα από αυτήν, το σύστημα δεν επιτρέπει τη δήλωση του συγκεκριμένου τμήματος.

Γι’ αυτό, πριν ξεκινήσει η επιλογή σχολών, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί σε ποια τμήματα υπάρχει δικαίωμα υποβολής. Μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό μηχανογραφικό, χωρίς επιλογές που δεν μπορούν τελικά να καταχωριστούν.

Η σειρά των σχολών δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις περσινές βάσεις ή στην αγωνία να μη «χαθούν» μόρια. Στην πρώτη θέση πρέπει να μπαίνει η σχολή που ο υποψήφιος θέλει πραγματικά να σπουδάσει, ακόμη και αν η περσινή βάση της ήταν υψηλότερη από τα μόριά του.

Οι βάσεις μεταβάλλονται κάθε χρόνο και δεν αποτελούν σταθερό κανόνα. Η ιεράρχηση είναι προτιμότερο να γίνεται με βάση την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και στη συνέχεια να συνεχίζεται με φθίνουσα σειρά προτίμησης, ανάλογα με το τι τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Οι ιδιαιτερότητες των σχολών

Πριν δηλωθεί μια σχολή, χρειάζεται έλεγχος των προϋποθέσεων που τη συνοδεύουν. Ορισμένα τμήματα απαιτούν ειδικά μαθήματα, υγειονομικές εξετάσεις ή αθλήματα, όπως συμβαίνει με Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομία, ΤΕΦΑΑ και Ναυτιλιακά.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος της πόλης όπου εδρεύει κάθε τμήμα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η οικογένεια ενός υποψηφίου μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να στηρίξει οικονομικά τη φοίτηση σε συγκεκριμένη πόλη, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν από την τελική δήλωση.

Προσοχή χρειάζεται και στα επαγγελματικά δικαιώματα που συνδέονται με κάθε πτυχίο. Η επιλογή δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τον τίτλο μιας σχολής, καθώς ορισμένα τμήματα Μηχανικών δεν οδηγούν αυτόματα σε δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ κάποια τμήματα Ψυχολογίας συγκεκριμένων κατευθύνσεων δεν οδηγούν σε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η έρευνα για το τι προσφέρει κάθε πτυχίο στην αγορά εργασίας είναι απαραίτητη. Έτσι, ο υποψήφιος αποφεύγει επιλογές που στηρίζονται μόνο στην ονομασία του τμήματος και όχι στις πραγματικές προοπτικές που αυτό παρέχει.

Τα συχνά λάθη που πρέπει να αποφευχθούν

Ένα από τα λάθη που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα είναι το μπέρδεμα στους κωδικούς των σχολών. Υπάρχουν τμήματα με ίδια ονομασία, όπως Φυσικό ή Μηχανολόγων Μηχανικών, τα οποία όμως βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέξει τον εξαψήφιο κωδικό, υπάρχει κίνδυνος να δηλώσει σχολή διαφορετικής πόλης από αυτή που θεωρεί ότι έχει επιλέξει. Γι’ αυτό η αντιπαραβολή ονομασίας, πόλης και κωδικού είναι απαραίτητη πριν από την τελική υποβολή.

Άλλο συχνό σφάλμα είναι η υπερεκτίμηση ή η υποτίμηση των περσινών βάσεων. Οι βάσεις της προηγούμενης χρονιάς λειτουργούν μόνο ως ενδεικτικός οδηγός, καθώς επηρεάζονται από τη δυσκολία των θεμάτων και τη ζήτηση κάθε τμήματος.

Αν δηλωθούν μόνο σχολές πολύ κοντά στα μόρια του υποψηφίου, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ευκαιρίες σε τμήματα που τελικά θα μπορούσαν να πέσουν ή, αντίθετα, να μείνει ο υποψήφιος εκτός αν οι βάσεις κινηθούν ανοδικά.

Η οριστικοποίηση και το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ, δεν πρέπει να παραβλέπεται. Παρότι αρκετοί υποψήφιοι το αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, περιλαμβάνει ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που η πορεία προς τα Πανεπιστήμια δεν εξελιχθεί όπως αναμενόταν.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο «Plan B» για τους υποψηφίους, ιδίως όταν θέλουν να κρατήσουν ανοιχτές περισσότερες επιλογές μετά τις Πανελλαδικές. Η παράλειψή του μπορεί να στερήσει μια σημαντική εναλλακτική διαδρομή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Η απλή αποθήκευση των αλλαγών στην πλατφόρμα δεν ισοδυναμεί με υποβολή του μηχανογραφικού.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία, ο υποψήφιος πρέπει να πατήσει «Οριστικοποίηση» και να εκτυπώσει το αποδεικτικό με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Αν η προθεσμία λήξει και το δελτίο έχει παραμείνει σε πρόχειρη μορφή, ο υποψήφιος μένει αυτόματα εκτός επιλογής.