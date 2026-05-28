Πανελλήνιες 2026: Συμβουλές της τελευταίας στιγμής – Πόσοι αναμένεται να περάσουν σε μία σχολή

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν αύριο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ το Σάββατο παίρνουν τη σκυτάλη οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου, με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται πρώτοι.

Το πρώτο μάθημα για τα ΓΕΛ είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

Μετά την πρεμιέρα της Παρασκευής, οι εξετάσεις των ΓΕΛ συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Εκείνη την ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά για τις Ομάδες Θετικών Σπουδών και Οικονομίας/Πληροφορικής και στη Βιολογία για την Ομάδα Σπουδών Υγείας.

«Το 70% των παιδιών θα περάσει σε μια σχολή!»

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, Στράτος Στρατηγάκης, στο Action Τώρα.

Τα επόμενα μαθήματα των ΓΕΛ

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, η Χημεία για τις Ομάδες Θετικών Σπουδών και Υγείας και η Πληροφορική για την Ομάδα Οικονομίας/Πληροφορικής.

Ο κύκλος των γενικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού κάθε υποψηφίου.

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν τις Πανελλήνιες μία ημέρα αργότερα από τα ΓΕΛ.

Η πρεμιέρα τους γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Την Τρίτη 2 Ιουνίου οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα Μαθηματικά, δηλαδή στην Άλγεβρα.

Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε υποψηφίου.

Η ώρα προσέλευσης και η διάρκεια εξέτασης

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 08:30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και το δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Απαραίτητο είναι επίσης στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, ενώ επιτρέπονται γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό και ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch.

Τι ισχύει για το τετράδιο των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί.

Δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, καθώς οι σελίδες θεωρούνται επαρκείς για την καταγραφή των απαντήσεων.

Η χρήση πρόχειρου

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου ως πρόχειρο.

Σε αυτές τις σελίδες πρέπει να αναγράφεται καθαρά η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ», ενώ οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Τι πρέπει να αποφεύγουν στο τετράδιο

Κατά την αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων και των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου.

Δεν πρέπει επίσης να τσαλακώνουν το τετράδιο, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης.

Τα αντικείμενα που απαγορεύονται

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις και διορθωτικό οποιασδήποτε μορφής.

Απαγορεύονται επίσης κινητά τηλέφωνα, άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά τηλέφωνα

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα εξέτασης απαγορεύεται, ακόμη και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Η παράβαση αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού, ενώ όποιος υποψήφιος έχει μαζί του κινητό κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής και να το παραλάβει μετά τη λήξη της εξέτασης.