Ζαχαράκη προς υποψηφίους για Πανελλήνιες 2026: «Ένας βαθμός δεν αποτυπώνει την αξία σας»

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική στιγμή για τους υποψηφίους, αλλά όχι τη μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή τους, τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Στο μήνυμά της προς τους μαθητές που ετοιμάζονται να μπουν στις αίθουσες των εξετάσεων, η υπουργός αναφέρθηκε στην προσπάθεια, στην αγωνία, στην κούραση και στα όνειρα που συνοδεύουν αυτή τη μεγάλη διαδρομή.

Το μήνυμα προς τους υποψηφίους

Η Σοφία Ζαχαράκη απευθύνθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αναγνωρίζοντας ότι η περίοδος αυτή είναι απαιτητική και συναισθηματικά φορτισμένη για πολλές και πολλούς μαθητές.

Όπως σημείωσε, οι υποψήφιοι βρίσκονται μπροστά στην ολοκλήρωση μιας μεγάλης πορείας, γεμάτης προσπάθεια, επιμονή, αγωνία, κούραση και προσδοκίες για το μέλλον.

«Σταθμός, όχι ολόκληρη η διαδρομή»

Χαρακτήρισε τις εξετάσεις σημαντικό σταθμό στην πορεία τους, επισημαίνοντας όμως ότι δεν είναι η μοναδική στιγμή που μπορεί να καθορίσει το μέλλον τους.

Τι σημαίνει ένας βαθμός

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ένας βαθμός αποτυπώνει την προσπάθεια μιας συγκεκριμένης ημέρας και ενός συγκεκριμένου μαθήματος.

Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία των μαθητών ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα τους, τα ταλέντα τους ή όλα όσα μπορούν να πετύχουν στη συνέχεια της ζωής τους.

Η αξία της προσπάθειας

Στο μήνυμά της, η υπουργός τόνισε ότι πραγματική σημασία έχει η προσπάθεια που έκαναν οι υποψήφιοι όλο το προηγούμενο διάστημα.

Αναφέρθηκε στις ώρες που αφιέρωσαν, στις δυσκολίες που ξεπέρασαν και στις στιγμές που κουράστηκαν αλλά συνέχισαν, καλώντας τους να αισθάνονται περήφανοι για τον εαυτό τους.

Το άγχος και η αυτοπεποίθηση

Η υπουργός χαρακτήρισε φυσιολογικό το άγχος που αισθάνονται οι μαθητές μπροστά στις εξετάσεις.

Όπως σημείωσε, το άγχος δείχνει ότι νοιάζονται, ότι προσπάθησαν και ότι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, καλώντας τους να εμπιστευθούν την προετοιμασία τους, να κρατήσουν καθαρό μυαλό και να προχωρήσουν με πίστη στις δυνατότητές τους.

Οι δρόμοι μετά τις εξετάσεις

Η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε στους υποψηφίους ότι η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορεί κάποιος να δει σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Μίλησε για επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για κάθε άνθρωπο, θέλοντας να δείξει ότι οι Πανελλαδικές δεν είναι το τέλος της διαδρομής.

Η στήριξη οικογενειών και εκπαιδευτικών

Η υπουργός σημείωσε ότι οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί και η πολιτεία στέκονται δίπλα στους υποψηφίους με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια.

Κλείνοντας το μήνυμά της, ευχήθηκε στους μαθητές καλή δύναμη και καλή επιτυχία, τονίζοντας ότι ανήκουν σε γενιές που δεν φοβούνται τις αλλαγές, αλλά τις κυνηγούν και προετοιμάζονται γι’ αυτές.