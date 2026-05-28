Συντάξεις: Μέτρα για τους συνταξιούχους πριν τις εκλογές – Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Πακέτο μέτρων για τους συνταξιούχους προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις από το 2027, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξημένο επίδομα και ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Οι συντάξεις μπαίνουν στο επίκεντρο νέου πακέτου μέτρων, με αυξήσεις από το 2027, πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης αυξημένο μόνιμο επίδομα, δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών και για την επικουρική σύνταξη, καθώς και αλλαγές στην προσωρινή σύνταξη, αρχικά για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η αύξηση 2,6% από το 2027

Η αύξηση των συντάξεων από το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6%, αντί του 2,4% που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Η αναθεώρηση συνδέεται με τον αυξημένο πληθωρισμό και θα αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με την πίστωση να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2026, μαζί με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2027.

Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι σε ετήσια βάση

Σε ετήσια βάση, η αύξηση θα φέρει διαφορετικά ποσά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Για συντάξεις των 500 ευρώ προβλέπεται ετήσια αύξηση 150 ευρώ, για συντάξεις των 1.250 ευρώ η αύξηση φτάνει τα 389 ευρώ, ενώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ μπορεί να φτάσει έως τα 833 ευρώ.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Από το νέο έτος προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς.

Η αλλαγή αφορά 670.000 συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξή τους.

Πώς θα καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης.

Ωστόσο, δεν θα προσαυξάνεται, αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό αυτό δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές κρατήσεις για ασθένεια και ΕΑΣ, παρά μόνο φόρος εισοδήματος.

Αυξημένο επίδομα τον Νοέμβριο

Τον Νοέμβριο προγραμματίζεται η καταβολή του μόνιμου επιδόματος σε συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ.

Το ποσό θα είναι αυξημένο στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ μετά τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια θα δοθεί σε 420.000 επιπλέον συνταξιούχους.

Εξαγορά πλασματικών ετών και για την επικουρική

Στα μέτρα περιλαμβάνεται και νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης για την επικουρική σύνταξη.

Το μέτρο αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που δεν συμπληρώνουν τα ελάχιστα 15 χρόνια ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Ποιοι αποκτούν δικαίωμα επικουρικής

Με τη νέα δυνατότητα εξαγοράς, εκτιμάται ότι 45.000 νέοι συνταξιούχοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν δικαίωμα επικουρικής σύνταξης.

Η παρέμβαση στοχεύει στην κάλυψη περιπτώσεων ασφαλισμένων που βρίσκονται κοντά στο όριο, αλλά δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Τι αλλάζει με την προσωρινή σύνταξη

Προς κατάργηση οδεύει η προσωρινή σύνταξη, σε πρώτη φάση για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα.

Η αλλαγή συνδέεται με τη βελτίωση των χρόνων απονομής των οριστικών συντάξεων και την ψηφιοποίηση των ενσήμων, που έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων.

Η εικόνα στο Δημόσιο

Στον δημόσιο τομέα, σχεδόν 8 στις 10 αποφάσεις συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στο Δημόσιο εκδίδονται πλέον αυτοματοποιημένα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν υφίσταται πλέον η ίδια ανάγκη για προσωρινή σύνταξη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.

Ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι συντάξεις χηρείας δεν θα υποστούν περικοπές.

Το υπουργείο Εργασίας προτίθεται να φέρει νομοθετική ρύθμιση, με στόχο να αντιμετωπιστεί συνολικά η εκκρεμότητα που αφορά 130.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το ζήτημα ανέκυψε μετά από πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ερμήνευσε τον νόμο Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορούν να καταβάλλονται σωρευτικά περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις για κάθε συνταξιούχο, γεγονός που δημιούργησε κίνδυνο περικοπής για όσους λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

Η εκκρεμότητα των 130.000 συνταξιούχων

Η νομοθετική ρύθμιση θα επιχειρήσει να δώσει συνολική λύση στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας στον ιδιωτικό τομέα.

Η εκκρεμότητα αφορά 130.000 συνταξιούχους που κινδύνευαν με περικοπή 50% στη σύνταξη χηρείας, κάτι που έχει ήδη εφαρμοστεί στον δημόσιο τομέα και στον ΟΓΑ.