Πατίνια: Το επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση στους ανηλίκους – Κυρανάκης: «Τα αντιμετωπίζουν ως video game»

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Τα ηλεκτρικά πατίνια μπαίνουν στο επίκεντρο νέας νομοθετικής παρέμβασης, καθώς μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με πατίνι σε δρόμο.

Την ανακοίνωση έκανε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα, για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους.

Πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους στον δρόμο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο.

Όπως διευκρίνισε, η ρύθμιση θα αφορά τόσο τα μισθωμένα πατίνια από εταιρείες μίσθωσης όσο και τα ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατίνια.

Η αναφορά στους ανηλίκους και την οδική συμπεριφορά

Ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι «περίπου ως βίντεοπαιχνίδι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή δεν έχει καταστεί δυνατό να συμμορφωθούν οι ανήλικοι με τους κανόνες κυκλοφορίας στους ελληνικούς δρόμους, η πολιτεία προχωρά στη νομοθετική απαγόρευση.

Το μήνυμα προς τις επιχειρήσεις πώλησης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απηύθυνε μήνυμα και προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιομέτρων.

Όπως τόνισε, η πώληση τέτοιων πατινιών αποτελεί παράνομη πράξη με βάση όσα προβλέπει ο νόμος και θα διώκεται ακόμη πιο αυστηρά.

Το ζήτημα της στάθμευσης στα πεζοδρόμια

Ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας έθεσε και το θέμα των χρηστών που νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια και στη συνέχεια τα αφήνουν στα πεζοδρόμια.

Πρότεινε να συνεχίζεται η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη όταν το πατίνι δεν παρκάρεται στον προβλεπόμενο χώρο, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι η ευθύνη για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ανήκει στους δήμους.

Επέκταση του πλαισίου ασφάλισης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε επίσης ότι με το νομοσχέδιο επεκτείνεται το πλαίσιο ασφάλισης στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ρύθμισης της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών και ενίσχυσης της ασφάλειας στους δρόμους.

Γιατί επιλέγεται η απαγόρευση κάτω των 18 ετών

Ο αναπληρωτής υπουργός χαρακτήρισε την απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών ως την πιο καθαρή λύση.

Όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο ο νόμος θα μπορεί να αστυνομεύεται και να εφαρμόζεται πιο εύκολα.

Η ανησυχία για τους τραυματισμούς

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι από το υπουργείο Υγείας μεταφέρεται εικόνα μεγάλης πίεσης στα επείγοντα λόγω τραυματισμών ανηλίκων.

Σημείωσε ότι μπορεί να μην καταγράφονται πολλά θανατηφόρα περιστατικά, ωστόσο οι τραυματισμοί ανησυχούν την πολιτεία και τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δράσει.