Πληρωμές για τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 20:00.