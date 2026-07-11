Τι ισχύει με τι γονική άδεια: Ποιοί γονείς θα λάβουν επίδομα

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Το ισχύον πλαίσιο περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, ο χρόνος επιδότησης μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει συνολικά τους τέσσερις μήνες.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις για οικογένειες με δίδυμα, τρίδυμα ή περισσότερα παιδιά από πολύδυμη κύηση, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας που αντιμετωπίζουν οι γονείς κατά τα πρώτα χρόνια ανατροφής των παιδιών.

Η γονική άδεια της ΔΥΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης για τους εργαζόμενους γονείς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφιερώσουν χρόνο στη φροντίδα των παιδιών τους, χωρίς να στερούνται πλήρως το εισόδημά τους. Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου στον κατώτατο μισθό και σήμερα διαμορφώνεται κοντά στα 758 ευρώ τον μήνα.

Το επίδομα καταβάλλεται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Παράλληλα, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ευελιξία στη χρήση της άδειας και πρόσθετες διευκολύνσεις για ορισμένες κατηγορίες οικογενειών.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Η γονική άδεια αφορά εργαζόμενους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική ρύθμιση ή σχετική συμφωνία. Επιπλέον, το παιδί για το οποίο ζητείται η άδεια δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας του.

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Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η διαδικασία ξεκινά με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για τον χρόνο χορήγησης της γονικής άδειας.

Στη συνέχεια, ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε.14 και ακολούθως ο εργαζόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτησή του στη ΔΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών πέρα από τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί. Η ψηφιακή διαδικασία έχει στόχο την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ευελιξία στη χρήση της άδειας

Η γονική άδεια δεν είναι απαραίτητο να χορηγείται ως μία συνεχόμενη περίοδος. Οι εργαζόμενοι μπορούν, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, να τη χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας.

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Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής μειωμένου ημερήσιου ωραρίου αντί της συνεχούς απουσίας από την εργασία, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τη φροντίδα των παιδιών.