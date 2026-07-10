Ζαχαράκη: Τι αποκαλύπτει για το Εθνικό Απολυτήριο

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Η υπουργός αναφέρθηκε και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στις αλλαγές που εξετάζονται για το Λύκειο, στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη στήριξη των εκπαιδευτικών.

Η Παιδεία βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση, με τη Σοφία Ζαχαράκη να παρουσιάζει, σε συνέντευξή της στο iefimerida, τον σχεδιασμό του Υπουργείου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνει, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση απαιτεί σταθερό σχεδιασμό και συνέχεια, πέρα από τον εκλογικό κύκλο.

Τι είπε για τις Πανελλαδικές και το Εθνικό Απολυτήριο

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η υπουργός στο θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου δεν είναι η κατάργησή τους.

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Όπως δηλώνει στο iefimerida, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ενίσχυση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου Εθνικού Απολυτηρίου. Παράλληλα, σημειώνει ότι ο διάλογος θα προχωρήσει με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, πανεπιστημίων και πολιτικών κομμάτων, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται και η λειτουργία πλατφόρμας δημόσιας διαβούλευσης.

Μη κρατικά πανεπιστήμια και ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΙ

Η Σοφία Ζαχαράκη υποστηρίζει ότι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τα δημόσια ιδρύματα, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται στη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων, στις επενδύσεις σε φοιτητικές εστίες, στις διεθνείς συνεργασίες και στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κόμβο.

Οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο της επόμενης ημέρας

Στη συνέντευξή της στο iefimerida, η υπουργός αναφέρεται και στις παρεμβάσεις για τη στήριξη των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι από το 2020 έως το τέλος του 2025 πραγματοποιήθηκαν 48.653 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι συνεχίζονται οι δράσεις επιμόρφωσης στις ψηφιακές τεχνολογίες, η καλύτερη οργάνωση της στελέχωσης των σχολείων και οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Ξεχωριστή θέση στη συνέντευξη καταλαμβάνει η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη εισέλθει στην καθημερινότητα των μαθητών και τονίζει πως δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας. Παράλληλα, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την αξιοποίηση εφαρμογών ΤΝ, στην ανάπτυξη του EduAI, στην τοποθέτηση νέων διαδραστικών πινάκων και στη δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

«Η εκπαίδευση χρειάζεται συνέχεια»

Κλείνοντας τη συνέντευξή της στο iefimerida, η υπουργός Παιδείας υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση πρέπει να σχεδιάζονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι με βάση τον χρόνο των εκλογών.

Όπως επισημαίνει, ζητούμενο είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο αποτελεσματικό και πιο σύγχρονο, που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές, θα στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και θα ενισχύει τις προοπτικές των νέων στη χώρα.