Πώς σχεδιάζεται η μετάβαση από τις Πανελλαδικές στο Εθνικό Απολυτήριο

Πίνακας περιεχομένων

Η κυβέρνηση προετοιμάζει δημόσια διαβούλευση για τη νέα δομή του Λυκείου, το Εθνικό Απολυτήριο και το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών φορέων.

Πανελλαδικές και Εθνικό Απολυτήριο: Στο επίκεντρο ο δημόσιος διάλογος για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και η προοπτική θεσμοθέτησης του Εθνικού Απολυτηρίου μπαίνουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στα επόμενα βήματα του σχεδιασμού για τη νέα δομή του Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Καθημερινή, μαθητές και γονείς θα κληθούν να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονική διαβούλευση, εκφράζοντας τις απόψεις τους για τις αλλαγές που εξετάζονται.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για τη νέα δομή του Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο, Μιχάλη Σφακιανάκη. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για μαθητές και γονείς

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά τη δημοσιοποίηση της ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής, η οποία τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη Ιουλίου, θα ανοίξει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης.

Σχολεία: Ανοίγει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο – Το χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις

Μέσα από αυτήν, μαθητές και γονείς θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν τόσο τη νέα δομή του Λυκείου όσο και τον τρόπο απόκτησης του Εθνικού Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα προηγηθούν συζητήσεις με τα πολιτικά κόμματα και συναντήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση.

Τι θα ερωτηθούν οι πολίτες

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα τεθούν στη δημόσια διαβούλευση είναι ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί αν θα συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου ή μόνο στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου, καθώς και η βαρύτητα που θα έχει η κάθε τάξη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα που αφορά το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για το αν το σημερινό σύστημα θα πρέπει να αντικατασταθεί και ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα νέο μοντέλο εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Εθνικό Απολυτήριο: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για παλινωδίες

Οι πέντε άξονες του διαλόγου

Η Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των πέντε βασικών θεματικών ενοτήτων που αποτελούν τη βάση του διαλόγου.

Οι άξονες αυτοί αφορούν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, τη σχολική ζωή και το παιδαγωγικό κλίμα, την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τις κτιριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές των σχολείων, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης, διοίκησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σταδιακή μετάβαση στο νέο σύστημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Παιδείας εξετάζεται το ενδεχόμενο η μετάβαση να πραγματοποιηθεί σταδιακά και όχι με άμεση αντικατάσταση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το σενάριο που μελετάται προβλέπει ότι η βαρύτητα των Πανελλαδικών θα μειώνεται προοδευτικά, όσο θα ενισχύεται η αξιοπιστία των εξετάσεων που θα οδηγούν στην απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών

Με βάση τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ η τελική έκθεση της Επιτροπής, μαζί με τον οδικό χάρτη εφαρμογής και τις πιλοτικές φάσεις του νέου συστήματος, προγραμματίζεται να παρουσιαστεί τον Οκτώβριο.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η νομοθετική διαδικασία, με στόχο το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφιστεί μέσα στο 2026 ή στις αρχές του 2027.

Πάντως, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.