Δραματική προειδοποίηση: Σε τροχιά κατάρρευσης τα ΚΕΔΑΣΥ – Στον «αέρα» χιλιάδες παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

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Η Π.Ο.Ε.-Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προειδοποιεί ότι η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ απειλεί τη λειτουργία τους και ζητά άμεσες συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο.

Τα ΚΕΔΑΣΥ βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές ελλείψεις διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Π.Ο.Ε.-Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), η οποία κάνει λόγο για κίνδυνο διοικητικής ασφυξίας και ζητά την άμεση ενίσχυση των δομών με συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Σε επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι στηρίζει το αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΚΕΔΑΣΥ (ΠΣΥ.Κ.Σ.Α.ΥΠ.) για την κάλυψη των αυξημένων διοικητικών αναγκών, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ επηρεάζει άμεσα χιλιάδες μαθητές, γονείς και σχολικές μονάδες.

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«Καθοριστικός ο ρόλος των ΚΕΔΑΣΥ»

Η Π.Ο.Ε.-Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επισημαίνει ότι τα ΚΕΔΑΣΥ δεν αποτελούν απλώς διοικητικές υπηρεσίες, αλλά βασικό θεσμό της Ειδικής Αγωγής και της εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Όπως αναφέρει, οι δομές αυτές έχουν αποστολή την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, την έκδοση γνωματεύσεων, την καθοδήγηση γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, σημειώνει ότι η ομαλή λειτουργία τους είναι καθοριστική για την εκπαιδευτική πορεία πολλών παιδιών.

Η εικόνα της υποστελέχωσης

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα 71 ΚΕΔΑΣΥ της χώρας συνεχίζουν να λειτουργούν με ελάχιστους ή ακόμη και χωρίς διοικητικούς υπαλλήλους.

Όπως επισημαίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις ένας μόνο εργαζόμενος καλείται να διαχειριστεί το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών, από τα αιτήματα γονέων και την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες έως το πρωτόκολλο, τη διαχείριση φακέλων μαθητών και τη διοικητική υποστήριξη των επιστημονικών ομάδων.

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Η Π.Ο.Ε.-Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τονίζει ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της σημαντικής μείωσης των αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2026-2027. Επικαλούμενη στοιχεία του ΠΣΥ.Κ.Σ.Α.ΥΠ., αναφέρει ότι οι αποσπάσεις περιορίστηκαν στις 22, έναντι 35 την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 40%.

Οι επιπτώσεις στην Ειδική Αγωγή

Κατά την Ομοσπονδία, η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης οδηγεί σε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων, συσσώρευση αιτημάτων και μεταφορά διοικητικών καθηκόντων στο επιστημονικό προσωπικό.

Όπως υπογραμμίζει, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη λειτουργία των υπηρεσιών, αλλά επηρεάζουν άμεσα τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, οι οποίοι εξαρτώνται από την έγκαιρη αξιολόγηση, την έκδοση γνωματεύσεων και την παροχή υποστήριξης.

Τα αιτήματα προς το υπουργείο Παιδείας

Η Π.Ο.Ε.-Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας:

την άμεση έκδοση συμπληρωματικών αποσπάσεων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών των ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων,

την αύξηση των 97 οργανικών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στις συγκεκριμένες δομές.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι κατά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου στις 16 Μαρτίου 2026 είχε αναγνωριστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης και του αυξημένου φόρτου εργασίας στα ΚΕΔΑΣΥ.

Η Ομοσπονδία καταλήγει ότι η φετινή μείωση των αποσπάσεων κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ενίσχυσης των δομών και καλεί το υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της Ειδικής Αγωγής και στην υποστήριξη μαθητών, οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων.