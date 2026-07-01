Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές και τα νέα εκκαθαριστικά

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Περίπου 1,4 εκατ. φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουλίου να υποβάλουν ή να διορθώσουν τη φορολογική τους δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 εισέρχονται στην τελική ευθεία, καθώς περίπου 1,4 εκατ. φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή τους, ενώ όσοι έχουν ήδη καταθέσει δήλωση μπορούν έως την ίδια προθεσμία να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου 2026 και αφορά τόσο τις αρχικές όσο και τις τροποποιητικές δηλώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα επανυπολογισμού του φόρου όταν απαιτείται.

Η εικόνα των δηλώσεων μέχρι σήμερα

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οκτώ στα δέκα νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ από τα εκκαθαριστικά προκύπτει ότι το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, το 30,49% πιστωτικές και το 35,7% μηδενικές.

Οι χρεωστικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε συνολικό φόρο που υπερβαίνει τα 3,5 δισ. ευρώ, με μέση επιβάρυνση 1.866 ευρώ ανά φορολογούμενο. Οι υπόχρεοι μπορούν να εξοφλήσουν είτε την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε ολόκληρο το ποσό, αξιοποιώντας την προβλεπόμενη έκπτωση, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης.

Στις πιστωτικές δηλώσεις, το συνολικό ποσό επιστροφών ανέρχεται σε 514,5 εκατ. ευρώ, με μέση επιστροφή φόρου 304 ευρώ.

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που εντόπισαν μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης λάθη ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026 χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση.

Η διαδικασία επιτρέπει την προσθήκη, διαγραφή ή διόρθωση στοιχείων, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε επανυπολογισμό και μείωση του οφειλόμενου φόρου.

Πώς γίνεται η διαδικασία των διορθώσεων

Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αλλάξει μόνο τα σημεία που επιθυμεί να διορθώσει.

Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών, η τροποποιητική δήλωση αντικαθιστά την αρχική και η εκκαθάριση πραγματοποιείται εκ νέου με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Στο νέο εκκαθαριστικό που αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE, εμφανίζονται τόσο το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης όσο και εκείνο της αρχικής δήλωσης, ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να συγκρίνει τις μεταβολές που προέκυψαν.