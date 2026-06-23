Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοί 18άρηδες πρέπει να υποβάλουν δήλωση

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Φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλουν φέτος οι νέοι που έκλεισαν τα 18 μέσα στο 2025, εφόσον απέκτησαν εισόδημα ή έχουν τεκμήρια στο όνομά τους.

Το πρώτο φορολογικό τους βήμα καλούνται να κάνουν χιλιάδες νέοι που έκλεισαν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2025, καθώς η ενηλικίωση μπορεί να φέρει και υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης.

Η υποχρέωση δεν αφορά όλους ανεξαιρέτως. Κρίσιμο ρόλο παίζει αν ο νέος απέκτησε πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, αν έχει περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του ή αν εμπίπτει σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται.

Πότε υπάρχει υποχρέωση δήλωσης

Φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλει κάθε νέος που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του μέσα στο 2025 και απέκτησε οποιασδήποτε μορφής εισόδημα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εισοδήματα από μισθούς, ακόμη και από περιστασιακή απασχόληση, επιδόματα, ενοίκια, αγροτική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή άλλες αντίστοιχες πηγές.

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Τα τεκμήρια που φέρνουν δήλωση

Υποχρέωση δήλωσης μπορεί να προκύψει ακόμη και χωρίς πραγματικό εισόδημα, όταν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα.

Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ο νέος έχει στο όνομά του αυτοκίνητο ή άλλη δαπάνη διαβίωσης που θεωρείται τεκμήριο από την Εφορία.

Τι ισχύει για κατοικία και διαμονή

Δήλωση πρέπει να υποβάλουν και όσοι δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους, εφόσον μένουν σε κατοικία στην οποία έχουν έστω και μικρό ποσοστό ιδιοκτησίας ή επικαρπίας.

Το ίδιο ισχύει και όταν η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν από γονείς, συγγενείς ή φίλους, καθώς η διαμονή αυτή μπορεί να δημιουργήσει φορολογική υποχρέωση.

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Επιχείρηση, επάγγελμα και γάμος

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι μέσα στο προηγούμενο έτος έκαναν έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος ή ίδρυσαν επιχείρηση στο όνομά τους.

Δική τους φορολογική δήλωση πρέπει επίσης να υποβάλουν οι νέοι που είναι έγγαμοι κατά τη στιγμή υποβολής της δήλωσης.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση

Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δική τους δήλωση όσοι δεν είχαν κανένα εισόδημα και κανένα περιουσιακό στοιχείο που να δημιουργεί τεκμήριο μέσα στο 2025.

Η εξαίρεση αυτή αφορά νέους που φιλοξενούνται στο σπίτι των γονέων τους, άλλων συγγενών ή φίλων, εφόσον δεν υπάρχει άλλο στοιχείο που να τους δημιουργεί φορολογική υποχρέωση.

Τι ισχύει για τους φοιτητές

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και μένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία.

Αν ο φοιτητής δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν υποχρεούται να υποβάλει δική του δήλωση. Το σπίτι που νοικιάζει δηλώνεται ως δευτερεύουσα κατοικία από τον γονέα στη δική του φορολογική δήλωση, ακόμη και αν το μισθωτήριο έχει υπογραφεί στο όνομα του παιδιού.

Η περίπτωση της μηδενικής δήλωσης

Αν ο νέος επιλέξει να υποβάλει εθελοντικά μηδενική δήλωση, χωρίς να έχει εισόδημα ή τεκμήρια, δεν του καταλογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

Αυτό έχει σημασία κυρίως για φοιτητές ή νέους που δεν έχουν δικά τους οικονομικά στοιχεία, αλλά θέλουν να υποβάλουν δήλωση για τυπικούς ή πρακτικούς λόγους.

Οι κωδικοί Taxisnet

Για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης απαιτούνται ΑΦΜ και κωδικοί Taxisnet.

Η ΑΑΔΕ εκδίδει πλέον αυτόματα ΑΦΜ σε νέους ηλικίας 12 έως 18 ετών, ωστόσο όσοι δεν έχουν ακόμη κλειδάριθμο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σχετική ψηφιακή διαδικασία για να αποκτήσουν πρόσβαση.

Η παγίδα του αυτοκινήτου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο νέος έχει αυτοκίνητο στο όνομά του, καθώς μπορεί να προκύψει τεκμαρτό εισόδημα.

Αν υποβληθεί δήλωση και εμφανιστεί τεκμήριο λόγω αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί ως μαχητό τεκμήριο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο νέος συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που καλύπτουν τις δαπάνες του.

Πότε μπορεί να αμφισβητηθεί το τεκμήριο

Το τεκμήριο μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί όταν ο νέος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούται βοήθημα ανεργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.