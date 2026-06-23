ΚΥΣΔΙΠ: Αποφάσεις για μεταθέσεις, άδειες και υπηρεσιακά θέματα
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Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΙΠ, Γιάννη Ιακωβίδη, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν μόνιμους και δόκιμους υπαλλήλους, ανακλήσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, μεταθέσεις υπαλλήλων, καθώς και χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Αναλυτικά η ανακοίωνση του αιρετού:
Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, θα συνεδριάσει στις 25 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέματα του Αυτοτελούς τμήματος Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-ΜΟΝΙΜΟΙ / ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
– ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
– ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
– ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
Γιάννης Ιακωβίδης
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΙΠ
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης-ΥΠΑΙΘ
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