Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου 2026 στις αγορές από τρίτες χώρες

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Οι online αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται ακριβότερες από την 1η Ιουλίου 2026, καθώς στα μικροδέματα κάτω των 150 ευρώ θα επιβάλλεται ελάχιστος τελωνειακός δασμός.

Οι online αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν σε νέο καθεστώς από την 1η Ιουλίου 2026, καθώς τα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ θα επιβαρύνονται με ελάχιστο τελωνειακό δασμό.

Η αλλαγή αφορά κυρίως παραγγελίες από κινεζικές και άλλες ασιατικές πλατφόρμες, όπως Temu και Shein, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτές, καθώς το μέτρο αφορά δέματα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2026

Μέχρι σήμερα, τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ που έφταναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός ΕΕ δεν επιβαρύνονταν με εισαγωγικούς δασμούς.

Με τον νέο κανονισμό, τον οποίο υπέγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβάλλεται ελάχιστη χρέωση 3 ευρώ για τα μικροδέματα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιατί μπαίνει ο νέος δασμός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περιορίσει τη μαζική είσοδο φθηνών μικροδεμάτων, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο όγκος των μικρών δεμάτων που φτάνουν στην ΕΕ διπλασιάζεται κάθε χρόνο από το 2022, ενώ το 2024 εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια δέματα.

Η χρέωση δεν θα υπολογίζεται πάντα ανά δέμα

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι η επιβάρυνση δεν θα εφαρμόζεται απλώς ανά δέμα, αλλά ανά είδος ή δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Έτσι, εάν σε ένα δέμα υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη, όπως μία μεταξωτή μπλούζα και μία μάλλινη, τότε λόγω διαφορετικών δασμολογικών υποδιαιρέσεων το δέμα μπορεί να επιβαρυνθεί με 6 ευρώ.

Παραδείγματα για το τελικό κόστος

Εάν κάποιος αγοράσει ένα προϊόν αξίας 5 ευρώ, το κόστος θα φτάνει τα 8 ευρώ πριν από τον ΦΠΑ. Αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 20 ευρώ, το κόστος θα διαμορφώνεται στα 23 ευρώ πριν από τον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση αγοράς πέντε διαφορετικών προϊόντων συνολικής αξίας 20 ευρώ, το κόστος θα φτάνει τα 35 ευρώ πριν από τον ΦΠΑ, καθώς θα υπολογίζονται 3 ευρώ για κάθε προϊόν. Αν, αντίθετα, πρόκειται για πολλά τεμάχια που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η χρέωση ενδέχεται να παραμείνει στα 3 ευρώ, εφόσον τελωνειακά θεωρηθούν ένα είδος.

Πόσο θα διαρκέσει το προσωρινό μέτρο

Ο προσωρινός ενιαίος τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ θα εφαρμόζεται σε κάθε κατηγορία αντικειμένων που περιέχεται σε μικρό δέμα από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028.

Το μέτρο μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν τεθεί σε λειτουργία ο νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.

Η εικόνα των αποστολών από την Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 91% των αποστολών μικροδεμάτων φτάνει από την Κίνα, κυρίως από Temu, Shein και άλλες αλυσίδες χαμηλών τιμών.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το 65% των δεμάτων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνεται σκοπίμως με χαμηλότερη δασμολογητέα αξία, με στόχο να αποφευχθεί η επιβολή δασμών.

Ποιοι καταναλωτές επηρεάζονται

Η αλλαγή επηρεάζει όσους πραγματοποιούν αγορές μικρής αξίας από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όταν τα δέματα περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα διαφορετικά είδη.

Για τους καταναλωτές, το τελικό κόστος των αγορών αυτών θα αυξηθεί, καθώς η νέα χρέωση θα προστίθεται στην αξία των προϊόντων πριν από τον υπολογισμό του ΦΠΑ.