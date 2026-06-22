Απογραφή ανελκυστήρων: Η προθεσμία, οι έλεγχοι και τα πρόστιμα
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Η απογραφή των ανελκυστήρων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026 χωρίς νέα παράταση, με τη διαδικασία να βρίσκεται στην τελική φάση και τους ελέγχους να ακολουθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Η απογραφή των ανελκυστήρων μπαίνει στην τελική της φάση, με την προθεσμία να παραμένει οριστικά η 30ή Ιουνίου 2026 και χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έχουν ήδη απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες, σε σύνολο περίπου 310.000 εκτιμώμενων εγκαταστάσεων.
Γιατί δεν θα δοθεί νέα παράταση
Στη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι το περιθώριο παράτασης που προέβλεπε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη εξαντληθεί.
Έτσι, η καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή παραμένει σταθερά η 30ή Ιουνίου 2026, με τη διαδικασία να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.
Η εικόνα της διαδικασίας μέχρι σήμερα
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η απογραφή προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εξελίσσεται ομαλά.
Η καλύτερη εικόνα καταγράφεται κυρίως στους ανελκυστήρες που βρίσκονται ήδη υπό τακτική συντήρηση, γεγονός που δείχνει ότι μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων έχει ενταχθεί στη διαδικασία.
Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη
Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Παρόντες ήταν επίσης φορείς του κλάδου, όπως η ΠΕΤΑΚ, η ΠΟΒΕΣΑ και η ΠΟΜΙΔΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία ενημέρωσης και υποστήριξης της απογραφής.
Η έκκληση για τελική προσπάθεια
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμβολή τους μέχρι σήμερα.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για μια τελευταία εντατική προσπάθεια ενημέρωσης και καταγραφής, ώστε η απογραφή να ολοκληρωθεί χωρίς εκκρεμότητες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Τι θα ακολουθήσει μετά τη λήξη της προθεσμίας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενεργοποιηθεί πλήρες πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ασφάλεια των χρηστών.
Η συλλογή των δεδομένων αναμένεται να επιτρέψει πιο στοχευμένη πολιτική για την εποπτεία και τη λειτουργία των ανελκυστήρων.
Πώς γίνεται η απογραφή
Η απογραφή αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων της χώρας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
Η διαδικασία πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Ανάπτυξης, με χρήση κωδικών Taxisnet.
Τα πρόστιμα και η νόμιμη λειτουργία
Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή.
Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ενώ ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη νόμιμη συντήρηση και τεχνική λειτουργία κάθε ανελκυστήρα.
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