Αλλάζει ο χάρτης σπουδών: Τα κοινά μεταπτυχιακά με ξένα πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν το 2026-2027
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Σαράντα έξι κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα συνδέουν ελληνικά ΑΕΙ με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, με χρηματοδότηση 67 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων αποκτούν ισχυρότερη διεθνή διάσταση, καθώς 46 κοινά και διπλά προγράμματα συνδέουν τα ΑΕΙ της χώρας με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού.
Στις συνεργασίες περιλαμβάνονται πανεπιστήμια παγκόσμιου κύρους, όπως το Harvard, το Yale, το Columbia, το Imperial College London, το King’s College και το ETH Zurich, με τα προγράμματα είτε να λειτουργούν ήδη είτε να ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.
Οι συνεργασίες που αλλάζουν τον χάρτη των σπουδών
Η προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στηρίζεται με 67 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας ώθηση σε κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα.
Οι συμπράξεις καλύπτουν πεδία αιχμής, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Βιοϊατρική έως την Πράσινη Ενέργεια και τον Πολιτισμό, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών ΑΕΙ.
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Ποια ελληνικά ΑΕΙ συμμετέχουν στα προγράμματα
Στον κατάλογο των συνεργασιών περιλαμβάνεται το ΕΚΠΑ, το οποίο συνδέεται με το Yale στη Δημόσια Υγεία, με το Ludwig-Maximilians University του Μονάχου στην Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία και με το University of California Santa Barbara στη Σύγχρονη Φιλοσοφία.
Το ΑΠΘ αναπτύσσει κοινό πρόγραμμα Εξατομικευμένης Ιατρικής με το Harvard University, ενώ συνεργάζεται με το Texas A&M University στις Βιοϊατρικές Συσκευές και με το King’s College London στις Νευραγγειακές Νόσους.
Από την Τεχνητή Νοημοσύνη έως τη Δημόσια Υγεία
Το Πανεπιστήμιο Πειραιά υλοποιεί πρόγραμμα Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με το Purdue University, ενώ το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με το New York University στην Καινοτομία, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό.
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Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεργάζεται με το Columbia University στην Ανθρωπιστική Δράση και Δημόσια Υγεία, με το Georgetown University στην Ηγετική Εκπαίδευση στην Αναπηρία και με το McGill University του Καναδά στη Συνθετική Βιολογία.
Τα προγράμματα σε πολιτισμό, υγεία και βιώσιμες υποδομές
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο υλοποιεί κοινό πρόγραμμα με τίτλο «Παγκόσμια Κίνα» με το Columbia University της Νέας Υόρκης, ενώ το ΕΜΠ συνεργάζεται με το Heidelberg University στα Τοπία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναπτύσσει κοινό πρόγραμμα Βιώσιμων Υποδομών με το ETH Zurich, την ώρα που το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζεται με το Imperial College London στον τομέα «Μικροβίωμα και Υγεία» και με το Monash University στην Ιατρική Γενετική.
Οι διεθνείς κατατάξεις και η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων
Η φετινή κατάταξη QS καταγράφει πλέον 10 ελληνικά ΑΕΙ ανάμεσα στα 1.500 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, μετά την είσοδο τριών νέων ιδρυμάτων: του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Οι διεθνείς κατατάξεις αντιμετωπίζονται ως χρήσιμο, αλλά όχι αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης, καθώς κάθε σύστημα βασίζεται σε διαφορετικούς δείκτες και αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές της ακαδημαϊκής ζωής.
Τι μετρούν QS, Shanghai Ranking και Times Higher Education
Η QS δίνει έμφαση κυρίως στη φήμη και στη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, αποδίδοντας μικρότερη βαρύτητα στην ποιότητα της διδασκαλίας ή στην επιστημονική αριστεία.
Η Shanghai Ranking βασίζεται σε μετρήσιμα ερευνητικά κριτήρια, όπως βραβεία Νόμπελ, δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές αναφορές, ενώ η Times Higher Education αξιολογεί κυρίως την ερευνητική χρηματοδότηση και τα ερευνητικά προγράμματα.
Οι συνεργασίες που συμπληρώνουν τον κατάλογο
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αναπτύσσει πρόγραμμα Εξελικτικής Ιατρικής με το University of Zurich και Βιομηχανικής Κατάλυσης με το Sorbonne.
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Purdue University στη Βοτανική Ιατρική και με το University College London στον τομέα της Διατροφής και Βιωσιμότητας, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των διεθνών συμπράξεων που διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στα μεταπτυχιακά των ελληνικών ΑΕΙ.
Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τα μεταπτυχιακά
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