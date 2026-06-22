ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 – Τι αναφέρουν οι διοικητικοί υπάλληλοι
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Η ένταση ανάμεσα στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και την πολιτική ηγεσία κλιμακώνεται, με αφορμή τις διαδικασίες υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ. Η ΠΟΣΥΠ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν από αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ, κάνοντας λόγο για «ώρα ευθύνης» για τον κλάδο.
ΑΣΕΠ– Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία καταγγέλλει μεθοδεύσεις και αυταρχική στάση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, μετά και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την απεργία – αποχή που είχε ξεκινήσει στις 09 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με δικαστικές κινήσεις, αλλά με διάλογο, συνεννόηση και σεβασμό στον ρόλο των υπηρεσιών.
Η ΠΟΣΥΠ συνδέει την κινητοποίηση και με τη γενικότερη κατάσταση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη διαφαινόμενη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών και για την υποστελέχωση κρίσιμων διοικητικών δομών. Καλεί διοικητικούς και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία – αποχή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στα συλλογικά όργανα και στις διεκδικήσεις του κλάδου.
Aναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π.Ο.Σ.Υ.Π.”
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ!
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Από αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΑΠΕΧΟΥΜΕ από κάθε διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026!
Ενωμένοι και αποφασισμένοι υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια και τον κλάδο μας!
-Δίνουμε δύναμη στα Συλλογικά μας όργανα!
-Δίνουμε δύναμη στους αγώνες και στις διεκδικήσεις μας!
-Δίνουμε δυναμική απάντηση στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας!
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Η ανταπόκριση σας, στο ομόφωνο κάλεσμα του Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ για απεργία –αποχή από τις 09 Ιουνίου 2026 από κάθε διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, μας συγκίνησε και μας γέμισε δύναμη και αισιοδοξία, όμως τρομοκράτησε το Υπουργείο Παιδείας το οποίο παρανόμως και με μεθοδεύσεις κατέφυγε στο δικαστήριο για να κηρύξει την απεργία μας παράνομη!
Δυστυχώς για το Υπουργείο Παιδείας ήρθε η ΑΔΕΔΥ για να στηρίξει την νομιμότητα, την ΠΟΣΥΠ και τον κλάδο μας, απέναντι στις μεθοδεύσεις και στον αυταρχισμό του και να διατρανώσει ότι οι αγώνες και οι διεκδικήσεις δεν λύνονται με δικαστήρια αλλά με διάλογο και με συνεννόηση, διαδικασία προφανώς άγνωστη για την σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία δεν είναι σε θέση πλέον να διαχειριστεί με αξιοπιστία καμία πολιτική ή υπηρεσιακή ενέργεια, όπως συμβαίνει με την έκδοση των αποσπάσεων σε φορείς, την οποία την έχει ευτελίσει.
Η ΠΟΣΥΠ θα αντιδράσει με σφοδρότητα και με κάθε μέσο και τρόπο στην διαφαινόμενη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες μας και στην διοικητική αποσύνθεση τους, ειδικά των πιο υποστελεχωμένων υπηρεσιών μας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΕΣΥ: Η αλήθεια πίσω από τις καθυστερήσεις
Με την μαζική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΣΥΠ δώστε μας δύναμη, ευθύνη και στήριξη να παλέψουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας, για να απαιτήσουμε τον οφειλόμενο σεβασμό του από την πολιτική ηγεσία, για να θέσουμε σε νέα βάση τις διεκδικήσεις μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ των ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ του ΑΣΕΠ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ, ΤΗΝ ΠΟΣΥΠ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ!
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!
ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑΜΙΣΟΥΜΕ!
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