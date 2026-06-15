ΟΠΣΥΔ: Τι ισχύει για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και τη μοριοδότηση στους πίνακες ΑΣΕΠ

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Διευκρινίσεις δίνονται για το αν η εκπλήρωση ή η απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις επηρεάζει τη διαδικασία καταχώρισης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ και τη μοριοδότηση στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Σαφείς οδηγίες δίνονται προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων μεταβολής στοιχείων και την καταχώριση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Ένα από τα σημεία που ξεκαθαρίζονται αφορά τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των υποψηφίων και το κατά πόσο η εκπλήρωσή τους ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές συνδέεται με τη μοριοδότηση και την κατάταξη στους αξιολογικούς πίνακες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις δεν αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν συνιστά κριτήριο κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

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Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις διαδικασίες των προκηρύξεων Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς αποσαφηνίζει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν επηρεάζει τη μοριοδότησή τους.

Στην πράξη, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να κινηθούν με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την καταχώριση των δικαιολογητικών, χωρίς να εντάσσουν την εκπλήρωση ή απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις στα στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την κατάταξη των υποψηφίων.

Η διαδικασία αφορά την επεξεργασία αιτημάτων μεταβολής στοιχείων και την καταχώριση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, οι οποίες αφορούν τους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες και να αποφευχθούν παρερμηνείες από τους υποψηφίους σχετικά με το τι λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, είτε έχουν εκπληρωθεί είτε υπάρχει νόμιμη απαλλαγή, δεν προσμετρώνται ως στοιχείο μοριοδότησης και δεν επηρεάζουν την κατάταξη στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.