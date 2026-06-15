Ποιός δήμος δίνει 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια

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Ο Δήμος Σερβίων στηρίζει νέα ζευγάρια με οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ, στο πλαίσιο παρεμβάσεων για το δημογραφικό και την παραμονή των νέων στον τόπο τους.

Ο Δήμος Σερβίων προχωρά σε οικονομική στήριξη νέων ζευγαριών, με παροχές που μπορούν να φτάσουν έως και τις 5.000 ευρώ, για όσους επιλέγουν να ζήσουν στην περιοχή και να δημιουργήσουν εκεί την οικογενειακή τους ζωή.

Η παρέμβαση συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η παραμονή των νέων στην περιφέρεια αποτελεί κεντρικό ζητούμενο για πολλές τοπικές κοινωνίες.

Οικονομική ενίσχυση με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια

Η οικονομική ενίσχυση προς τα νέα ζευγάρια δίνεται με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τις 5.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σερβίων, Χρήστος Ελευθερίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τέσσερα νέα ζευγάρια από την επικράτεια του Δήμου έλαβαν το σχετικό βοήθημα. Η απονομή έγινε στο γραφείο του δημάρχου, σε μια συνάντηση που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για το μέλλον της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τις νέες οικογένειες, όπως οι ανάγκες της καθημερινότητας, οι δυσκολίες της ζωής στην περιφέρεια και η σημασία να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους.

Το δημογραφικό στο επίκεντρο της δημοτικής πολιτικής

Ο Χρήστος Ελευθερίου, με αφορμή την απονομή της οικονομικής ενίσχυσης, αναφέρθηκε στο έντονο δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σερβίων. Όπως σημείωσε, πρόκειται για το σημαντικότερο πρόβλημα όχι μόνο της περιοχής, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας.

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Σύμφωνα με τον δήμαρχο, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει κίνητρα παραμονής για νέους ανθρώπους και να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια.

«Κάθε νέο ζευγάρι που επιλέγει να ζήσει και να δημιουργήσει εδώ είναι μια νίκη για τον τόπο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που ακολουθείται.

Οι δράσεις για τις οικογένειες στον Δήμο Σερβίων

Η στήριξη των νέων ζευγαριών δεν αποτελεί τη μοναδική παρέμβαση του Δήμου Σερβίων για το δημογραφικό. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει και άλλες δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των οικογενειών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία νέων παιδικών χαρών, νέων βρεφικών και παιδικών σταθμών, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων του Δήμου. Ο Χρήστος Ελευθερίου έκανε λόγο και για πολλές ακόμη δράσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών.

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Ο ίδιος συνέδεσε τις παρεμβάσεις αυτές με την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική απάντηση στο δημογραφικό, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος επιχειρεί να συμβάλει με πρακτικό τρόπο στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού. Το μέτρο ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και έχει στόχο την ενίσχυση της οικογένειας και την ανανέωση του πληθυσμού.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι, μετά το βοήθημα για τα παιδιά της Ελάτης, θεσπίστηκε πέρσι και η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού μετά τον γάμο του, με ποσό έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημά του.

Στην ανάρτησή του, ο Χρήστος Ελευθερίου σημείωσε ότι η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού, συνδέοντας τη συγκεκριμένη πολιτική με τη συνολικότερη προσπάθεια του Δήμου απέναντι στο δημογραφικό.

Ο δήμαρχος Σερβίων εξέφρασε την ευχή ο Δήμος να αποτελέσει παράδειγμα και καταλύτη, ώστε και η κεντρική πολιτεία να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του δημογραφικού ζητήματος και να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τις νέες οικογένειες και τη νέα γενιά.

Παράλληλα, έστειλε ευχές στα νέα ζευγάρια, συγχαίροντάς τα και ευχόμενος να είναι πάντα ευτυχισμένα, με υγεία, αγάπη και πολλά παιδιά.

Ο ίδιος, αναφερόμενος και στην ιδιότητά του ως δάσκαλος, σημείωσε ότι εδώ και χρόνια συνήθιζε να εύχεται στους μαθητές του, ενώ πλέον ως δήμαρχος το επαναλαμβάνει σε κάθε αγιασμό σχολείου: «Γεννάτε γιατί χανόμαστε».