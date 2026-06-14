Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση για βαθμολογίες, Μηχανογραφικό και βάσεις

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Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 συνεχίζονται με Ειδικά Μαθήματα, Πρακτικές Δοκιμασίες και αναμονή για βαθμολογίες, Μηχανογραφικό και βάσεις εισαγωγής.

Οι Πανελλήνιες 2026 περνούν πλέον στην επόμενη φάση, με τους υποψηφίους να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα Ειδικά Μαθήματα, στις Υγειονομικές Εξετάσεις και στις Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 αποτελεί κομβική ημέρα για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας, τελειώνουν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ κλείνει και η σχολική χρονιά για δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων ολοκληρώνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 τις εξετάσεις τους στα μαθήματα ειδικότητας. Με τον τρόπο αυτό κλείνει το βασικό εξεταστικό πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλαδικές.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι τα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, οι Κινητήρες Αεροσκαφών και τα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Για τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει Ειδικά Μαθήματα ή διεκδικούν εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, η διαδικασία συνεχίζεται με το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Πότε ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026. Αφορούν υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην επιλογή για σχολές ή τμήματα όπου απαιτείται τέτοιου είδους εξέταση.

Το πρόγραμμα αρχίζει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 με τα Αγγλικά. Ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο την Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο την Πέμπτη 18 Ιουνίου και τα Γερμανικά την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία το Σάββατο 20 Ιουνίου και στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026 θα διεξαχθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά όσους διεκδικούν θέση στα ΤΕΦΑΑ και πραγματοποιείται παράλληλα με το διάστημα κατά το οποίο συνεχίζονται οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων.

Οι ώρες προσέλευσης και η διάρκεια των εξετάσεων

Για τα μαθήματα που έχουν ώρα έναρξης εξέτασης στις 08:30, οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται το Ελεύθερο Σχέδιο, το Γραμμικό Σχέδιο, τα Γερμανικά, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.

Για τα Αγγλικά και τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που ξεκινούν στις 10:00, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες έως τις 09:30.

Η εξέταση στις ξένες γλώσσες διαρκεί τρεις ώρες, ενώ στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο η διάρκεια είναι έξι ώρες. Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

Στο μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση έχει συνολική διάρκεια τρεις ώρες και τριάντα λεπτά. Οι διαφορετικοί χρόνοι εξέτασης καθιστούν απαραίτητη την προσοχή των υποψηφίων στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Τέλος εξετάσεων στα γυμνάσια και στα σχολεία

Η Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Με την ολοκλήρωσή τους, κλείνει και αυτός ο κύκλος της σχολικής χρονιάς.

Την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται και η λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Έτσι, η εβδομάδα ανοίγει με σημαντικές εξελίξεις τόσο για τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Βαθμολογίες, Μηχανογραφικό και βάσεις

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η ανακοίνωσή τους θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο σημείο για τους υποψηφίους.

Οι βαθμολογίες αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να συνοδεύονται και από επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, η πλατφόρμα αναμένεται να είναι διαθέσιμη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Στόχος είναι έως το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να ολοκληρωθεί η φετινή διαδικασία για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.