e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ – Δείτε τις πληρωμές έως 19 Ιουνίου

Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα εντείνεται συνεχώς, με την άνοδο των τιμών και τη μειωμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στην κοινωνία και την αγορά ακινήτων. Η συζήτηση για τα αίτια της κρίσης, αλλά και για τις λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, αποκτά πλέον κεντρική σημασία, καθώς […]