Κοινωνικός Τουρισμός – ΔΥΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν διακοπές σε 30.000 δικαιούχους

Πίνακας περιεχομένων

Η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας εξετάζουν την επέκταση του Κοινωνικού Τουρισμού με 30.000 επιπλέον επιταγές, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε επιλαχόντες που έμειναν εκτός των οριστικών πινάκων.

Χιλιάδες επιλαχόντες του Κοινωνικού Τουρισμού αποκτούν ξανά ελπίδες για επιδοτούμενες καλοκαιρινές διακοπές, καθώς η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας εξετάζουν την ενίσχυση του προγράμματος με 30.000 επιπλέον επιταγές.

Η αυξημένη ζήτηση που καταγράφηκε φέτος άφησε εκτός των οριστικών πινάκων πολλούς πολίτες, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η σχεδιαζόμενη επέκταση έρχεται να δώσει δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικές διακοπές σε προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Πώς θα επιλεγούν οι νέοι δικαιούχοι

Οι 30.000 επιπλέον δικαιούχοι αναμένεται να προκύψουν αυτόματα από τους ήδη δημοσιευμένους πίνακες κατάταξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί νέα αίτηση από τους πολίτες.

Δεν θα απαιτηθεί επίσης επανυποβολή δικαιολογητικών ή άλλη πρόσθετη διαδικασία. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που έχει ήδη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Γιατί εξετάζεται η επέκταση

Η ΔΥΠΑ δέχτηκε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. Η αυξημένη συμμετοχή είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν εκτός πολλοί ενδιαφερόμενοι, παρά το γεγονός ότι κάλυπταν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση του προγράμματος με νέες επιταγές θεωρείται σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες οικογένειες. Εφόσον εγκριθεί, θα αυξήσει τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων και θα επιτρέψει σε περισσότερους δικαιούχους να οργανώσουν διακοπές με χαμηλό κόστος.

ΔΥΠΑ: Έρχεται voucher για δωρεάν βιβλία έως 150 ευρώ – Οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει στα επιδόματα ανεργίας από τον Ιούνιο

Τι καλύπτει η επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού

Οι νέοι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή τους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων του προγράμματος.

Η παροχή δίνει τη δυνατότητα για έως 6 διανυκτερεύσεις με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Οι περιοχές με 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Για συγκεκριμένους προορισμούς προβλέπονται πιο ευνοϊκοί όροι. Σε αυτές τις περιοχές η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξάνεται.

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Η πρόβλεψη αυτή καθιστά τους συγκεκριμένους προορισμούς ιδιαίτερα ελκυστικούς για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πού προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια δωρεάν διαμονής προβλέπεται σε περιοχές που περιλαμβάνονται στις ειδικές ρυθμίσεις του προγράμματος. Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις χωρίς οικονομική συμμετοχή.

Η πρόβλεψη αφορά τη Βόρεια Εύβοια, τη Μαγνησία, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Έβρο. Στις περιοχές αυτές, το πρόγραμμα ενισχύει τόσο τους δικαιούχους όσο και την τοπική τουριστική κίνηση.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν το 25% της αξίας του εισιτηρίου.

Για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50%, η μετακίνηση παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Έτσι, το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο τη διαμονή, αλλά και μέρος του κόστους μετακίνησης προς νησιωτικούς προορισμούς.

Πότε αναμένεται η τελική απόφαση

Η τελική απόφαση για την επέκταση του προγράμματος αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Αν εγκριθεί, οι επιπλέον επιταγές θα διατεθούν σε επιλαχόντες από τους ήδη υπάρχοντες πίνακες.

Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες που έμειναν εκτός των οριστικών αποτελεσμάτων θα αποκτήσουν δεύτερη ευκαιρία για διακοπές με τη στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.