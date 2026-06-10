Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας – Για ποιούς

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Το πρόγραμμα αφορά ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ, όπως επισημαίνεται, είναι η πρώτη φορά που η δράση επεκτείνεται και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού. Συνολικά, για τον συγκεκριμένο σκοπό έχουν δημιουργηθεί 3.000 θέσεις εργασίας.

Οι προσλήψεις ΑμεΑ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύονται με νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορά 1.000 επιπλέον ανέργους. Η δράση στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων ατόμων με αναπηρία και στην αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα

Η νέα δράση προβλέπει την κάλυψη 1.000 επιπλέον θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια στήριξης κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, συνδέεται με την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

Η διάρκεια και η επιχορήγηση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες. Η επιχορήγηση καλύπτει το 75% του μισθού και των εισφορών για τις θέσεις που θα δημιουργηθούν.

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Το ανώτατο όριο της επιχορήγησης ανέρχεται σε 750 ευρώ μηνιαίως. Η ενίσχυση αφορά τόσο θέσεις πλήρους όσο και θέσεις μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προβλέψεις του προγράμματος.

Τι δήλωσε η Νίκη Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες διείσδυσης στην αγορά εργασίας. Όπως δήλωσε, δημιουργούνται 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους ΟΤΑ όλης της χώρας.

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Η υπουργός τόνισε ότι η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και στην πραγματική ισότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ενισχυθεί με συνολικά 3.000 εργαζόμενους από την έναρξη του προγράμματος.

Στόχος η ισότητα στην αγορά εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας συνδέει τη νέα παρέμβαση με την προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανέργους ΑμεΑ, οι οποίοι, σύμφωνα με τη στόχευση του προγράμματος, χρειάζονται πρόσθετη στήριξη για την ένταξή τους στην απασχόληση.

Η δράση έχει επίσης στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Μέσα από τις νέες θέσεις, επιδιώκεται να ενισχυθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε ευκαιρίες εργασίας και να στηριχθεί η συμμετοχή τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Πώς δηλώνουν συμμετοχή οι ΟΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η διαδικασία αφορά τους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να καλύψουν θέσεις απασχόλησης.

Μέσω της πλατφόρμας θα γίνεται η συμμετοχή των ΟΤΑ στη δράση, ώστε να προχωρήσει η κάλυψη των 1.000 επιπλέον θέσεων για εγγεγραμμένους ανέργους ΑμεΑ.