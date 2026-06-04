ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 4.747 μόνιμες προσλήψεις

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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά 4.747 θέσεις ΠΕ σε φορείς του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται παράβολο.

Το ΑΣΕΠ άνοιξε τη διαδικασία αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση 4.747 θέσεων σε φορείς του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

Ποιους αφορά η προκήρυξη

Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 αφορά το Β΄ στάδιο της διαδικασίας για την πλήρωση θέσεων κατηγορίας ΠΕ σε φορείς του Δημοσίου.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της πρόσκλησης/προκήρυξης 1Γ/2025.

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Πρόκειται για διαδικασία που συνδέεται με τον γραπτό διαγωνισμό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι προχωρούν πλέον στο στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης για τις διαθέσιμες θέσεις.

Οι θέσεις καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων.

Πότε ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 8:00 το πρωί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης, ώστε η αίτηση να υποβληθεί σωστά και με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

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Πότε λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 14:00, ώρα κατά την οποία κλείνει το χρονικό περιθώριο για την ηλεκτρονική υποβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτηση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η έγκαιρη υποβολή είναι κρίσιμη, καθώς η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πώς γίνεται η υποβολή

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν είναι: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια Αίτηση.

Στην ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη.

Οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄ της προκήρυξης.

Τι ισχύει για τίτλους σπουδών και προσόντα

Στην ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών.

Προσυμπληρωμένοι εμφανίζονται και οι κωδικοί των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων.

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε όσα είχαν συμπληρώσει οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο της διαδικασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η αίτηση συνδέεται με τα δεδομένα που είχαν ήδη δηλωθεί στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Χωρίς παράβολο η αίτηση

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

Οι ενδιαφερόμενοι, επομένως, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς την καταβολή σχετικού ποσού.

Η διαδικασία παραμένει ηλεκτρονική και απαιτεί προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων και στην επισύναψη των δικαιολογητικών.

Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 αποτελεί σημαντικό στάδιο για τους υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διεκδικούν θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Δημόσιο.