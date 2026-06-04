Σχολικά κυλικεία: Ποιά προϊόντα επιτρέπονται και ποιά απαγορεύονται

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Νέοι κανόνες για τα σχολικά κυλικεία καθορίζουν ποια προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται στους μαθητές, με έμφαση στην υγιεινή διατροφή και τον περιορισμό ζάχαρης, αλατιού και λιπαρών.

Τα σχολικά κυλικεία μπαίνουν σε νέο πλαίσιο λειτουργίας, καθώς καθορίζονται οι κανόνες υγιεινής και ο κατάλογος των προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται σε μαθητές και μαθήτριες.

Η νέα απόφαση αφορά σχολικά κυλικεία, χώρους εστίασης και αυτόματους πωλητές μέσα σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο το σχολείο να λειτουργεί ως περιβάλλον που προάγει πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με την απόφαση, στα σχολικά κυλικεία και στους αυτόματους πωλητές επιτρέπεται να διατίθενται μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές του σχετικού πίνακα.

Η διάθεση άλλων προϊόντων δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Το πλαίσιο βασίζεται σε αρχές που αφορούν τον περιορισμό τροφίμων με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και χαμηλή θρεπτική αξία.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στον περιορισμό κορεσμένων λιπαρών, ελεύθερων σακχάρων, νατρίου, αλλαντικών και επεξεργασμένου κρέατος.

Ποια προϊόντα επιτρέπονται

Στα επιτρεπόμενα προϊόντα περιλαμβάνονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, όπως μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, μπανάνα, μανταρίνια, βερίκοκα, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, αρκεί να είναι καλά πλυμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα.

Επιτρέπονται επίσης αποξηραμένα φρούτα σε ατομική συσκευασία, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, καθώς και φρουτοσαλάτα ή κομπόστα σε χυμό φρούτων, επίσης χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

Στα γαλακτοκομικά περιλαμβάνονται φρέσκο παστεριωμένο γάλα, πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο, κεφίρ, αριάνι, γιαούρτι και ορισμένα επιδόρπια γιαουρτιού, υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Επιτρέπονται ακόμη ρυζόγαλο και κρέμα σε ατομική συσκευασία, εφόσον τηρούνται τα όρια που προβλέπονται για τη μερίδα, τα σάκχαρα και τα λιπαρά.

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Αρτοσκευάσματα, σνακ και ροφήματα

Στα αρτοσκευάσματα που μπορούν να διατίθενται περιλαμβάνονται κουλούρι σησαμένιο, κουλούρι πολύσπορο και κουλούρι τύπου pretzel, με σύσταση να προτιμώνται προϊόντα ολικής άλεσης.

Επιτρέπονται επίσης μπάρες δημητριακών, δημητριακά πρωινού, φρυγανιές, κράκερς, κριτσίνια και μπισκότα σε ατομική συσκευασία, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Στα ροφήματα περιλαμβάνονται το νερό, ο φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται στο κυλικείο, οι συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί χωρίς συντηρητικά και τα φυτικά ροφήματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

Στα κυλικεία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτρέπονται συγκεκριμένα αφεψήματα, όπως χαμομήλι, φασκόμηλο και τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σύνθετων γλυκαντικών, ενώ ο καφές επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό.

Σάντουιτς, τοστ, πίτες και σαλάτες

Τα σάντουιτς και τα τοστ μπορούν να παρασκευάζονται με επιτρεπόμενα υλικά, όπως ψωμί, αραβική πίτα ή τορτίγια, με σύσταση να χρησιμοποιούνται προϊόντα ολικής άλεσης.

Ως γέμιση επιτρέπονται λαχανικά, τυριά συγκεκριμένων κατηγοριών, βραστό κοτόπουλο, βραστή γαλοπούλα, τόνος, καλά βρασμένο αυγό, ελιές χωρίς κουκούτσι και ορισμένες λιπαρές ύλες, όπως παρθένο ελαιόλαδο και πάστα ελιάς.

Για τις πίτες επιτρέπονται επιλογές όπως τυρόπιτα, πίτα λαχανικών και τυροκούλουρο, με προδιαγραφές για τη μερίδα και τη λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στη ζύμη ή στο φύλλο.

Οι σαλάτες λαχανικών πρέπει να είναι τυποποιημένες και μπορούν να παρασκευάζονται με συνδυασμούς επιτρεπόμενων τροφίμων, όπως φρέσκα λαχανικά, τυριά, τόνο, αυγό, όσπρια, δημητριακά, σπόρους και ελιές χωρίς κουκούτσι.

Ποια προϊόντα δεν επιτρέπονται

Στα προϊόντα που δεν επιτρέπονται περιλαμβάνονται τα chips πατάτας ή άλλων λαχανικών, καθώς και άλλα αλμυρά σνακ, όπως γαριδάκια και ποπ κορν.

Δεν επιτρέπονται επίσης αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, καθώς και τσίχλες, καραμέλες, παγωτά και γρανίτες.

Απαγορεύονται ακόμη τα προϊόντα αλλαντοποιίας, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα και αλλαντικά αέρος.

Δεν επιτρέπονται παρασκευάσματα κρέατος, όπως γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, κεμπάπ και κοτομπουκιές, ούτε πίτες ή πίτσες με αλλαντικά.

Ειδική πρόβλεψη για τα δημοτικά σχολεία

Στα κυλικεία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαγορεύεται να προσφέρονται στρογγυλά μικρά φρούτα, όπως σταφύλια και κεράσια.

Απαγορεύονται επίσης οι ξηροί καρποί στα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για λόγους αποφυγής επεισοδίων πνιγμονής.

Οι υπάλληλοι των κυλικείων πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα χαρακτηριστικά τροφίμων που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πνιγμονής.

Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται με την ανάγκη προστασίας των μικρότερων μαθητών και με την πρόληψη κινδύνων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Υγιεινή, αλλεργιογόνα και έλεγχοι

Η απόφαση προβλέπει κανόνες υγιεινής για τους χώρους αποθήκευσης, προετοιμασίας και διάθεσης τροφίμων, καθώς και υποχρεώσεις για τους χειριστές τροφίμων.

Οι εργαζόμενοι στα κυλικεία πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας και να τηρούν κανόνες ατομικής υγιεινής, ενώ πρόσωπα άσχετα με τη λειτουργία των χώρων δεν επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για αλλεργιογόνα πριν από την πώληση ή διάθεση των τροφίμων.

Σε όλους τους χώρους πραγματοποιούνται τακτικοί ή έκτακτοι υγειονομικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, ενώ οι παραβάτες υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πότε εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης, ώστε το σχολικό έτος 2026-2027 να ξεκινήσει με τις νέες προβλέψεις.

Το νέο πλαίσιο καταργεί τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις και εισάγει επικαιροποιημένους κανόνες για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων.

Ο βασικός στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σχολικό περιβάλλον που στηρίζει την υγιεινή διατροφή, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της υγείας των μαθητών.