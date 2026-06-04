Καιρός: Προειδοποιεί για καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Ποιές περιοχές θα πληγούν

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Ο καιρός μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά έως τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με απογευματινές μπόρες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Ο καιρός κινείται πλέον σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά τις επόμενες ημέρες και τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, το σκηνικό δεν θα είναι απολύτως σταθερό, καθώς η θερμική αστάθεια θα συνεχίσει να προκαλεί τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά τις απογευματινές ώρες.

Η ζέστη ανεβάζει ταχύτητα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι δυτικοί άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες και ενισχύουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η επίδραση αυτή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι μέγιστες τιμές προσεγγίζουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η ανοδική τάση της θερμοκρασίας αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, δίνοντας πιο έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά στον καιρό.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Παρά τη ζέστη, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ασταθής σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Οι περισσότερες πιθανότητες για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες εντοπίζονται στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας.

Φαινόμενα μπορεί να εκδηλωθούν και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναμένεται να εμφανιστούν κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν την Πέμπτη σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Αττικοβοιωτία και στην Ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Στις περιοχές αυτές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικά, όμως, δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Προς το απόγευμα υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Τα φαινόμενα, εφόσον εκδηλωθούν, δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας έντονη αίσθηση ζέστης μέσα στην ημέρα.

Πιο άστατο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος σε σύγκριση με την Αττική.

Κατά τις απογευματινές ώρες αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα γύρω ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τα 35άρια αναμένεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η θερμική αστάθεια θα συνεχίσει να δημιουργεί συνθήκες για τοπικές απογευματινές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Έτσι, το σκηνικό θα παραμείνει μικτό, με καλοκαιρινή ζέστη αλλά και στοιχεία ανοιξιάτικης αστάθειας.