Πανελλήνιες 2026: Πώς σχολιάζει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα θέματα στα Μαθηματικά ΓΕΛ;

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Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχολίασε τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού στα ΓΕΛ, επισημαίνοντας ότι είχαν κλιμάκωση δυσκολίας και ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα περσινά.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ συνεχίστηκαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 με τα Μαθηματικά Προσανατολισμού, με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία να δημοσιοποιεί τον σχολιασμό της για τα θέματα.

Σύμφωνα με την ΕΜΕ, τα ερωτήματα συνδέονταν με ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, προϋπέθεταν καλή γνώση της ύλης προηγούμενων τάξεων και παρουσίαζαν κλιμάκωση που αναμένεται να οδηγήσει σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας.

Η γενική εικόνα των θεμάτων

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκτίμησε ότι τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα αντίστοιχα περσινά.

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Στα γενικά σχόλια επισημαίνεται ότι οι θεματοδότες επέλεξαν ερωτήματα που συνδέουν ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, στοιχείο που παραπέμπει σε εξέταση βασισμένη στο διδακτικό υλικό.

Η σημασία της ύλης προηγούμενων τάξεων

Η ΕΜΕ σημείωσε ότι τα θέματα προϋπέθεταν καλή γνώση της ύλης των προηγούμενων τάξεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να αξιοποιήσουν όχι μόνο την ύλη της τρέχουσας προετοιμασίας, αλλά και βασικές γνώσεις που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα σχολικά έτη.

Τι περιλάμβαναν τα πρώτα θέματα

Το Θέμα Α αφορούσε τη θεωρία, όπως αναφέρει ο σχολιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Στο Θέμα Β ελέγχονταν βασικές γνώσεις Ανάλυσης, με έμφαση στην κατανόηση θεμελιωδών εννοιών που απαιτούνται για την επεξεργασία των ερωτημάτων.

Το Θέμα Γ και ο Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

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Για το Θέμα Γ, η ΕΜΕ ανέφερε ότι τα ερωτήματα κάλυπταν μεγάλο μέρος του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Η συγκεκριμένη ενότητα είχε, επομένως, σημαντική θέση στην εξέταση, καθώς οι υποψήφιοι κλήθηκαν να χειριστούν ζητήματα που αφορούν βασικό κορμό της ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού.

Το Θέμα Δ και η υψηλή βαθμολογική κλίμακα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Θέμα Δ, καθώς τα ερωτήματά του παρουσίαζαν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, τα ερωτήματα αυτά θα καθορίσουν την κατάταξη της βαθμολογίας στην υψηλή κλίμακα.

Η ευχέρεια στις πράξεις αναφέρεται ως κρίσιμο στοιχείο για την επίδοση των υποψηφίων.

Παράλληλα, η σωστή διαχείριση του χρόνου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τη βαθμολογία, ειδικά στα απαιτητικότερα σημεία της εξέτασης.

Η εκτίμηση για την κατανομή της βαθμολογίας

Η ΕΜΕ εκτίμησε ότι η κλιμάκωση της δυσκολίας θα οδηγήσει σε ομαλή κατανομή της βαθμολογίας.

Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι τα θέματα μπορούσαν να διαχωρίσουν τους υποψηφίους ανάλογα με το επίπεδο προετοιμασίας, την ακρίβεια στις πράξεις και την ικανότητα διαχείρισης του χρόνου.

Συνολικά, ο σχολιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας κινείται στην κατεύθυνση ότι τα θέματα ήταν απαιτητικά στα σημεία που έπρεπε, χωρίς να απομακρύνονται από τη λογική της σχολικής ύλης.

Η τελική εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν, ενώ τα πιο σύνθετα ερωτήματα αναμένεται να παίξουν ρόλο στις υψηλές βαθμολογίες.