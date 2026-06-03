Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε τρίχρονο παιδί

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παίδων ένα τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι, όταν το όχημα έβγαινε από γκαράζ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Μενίδι το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, με θύμα ένα τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, μετά το περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τις 20:00 στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξερχόταν από γκαράζ την ώρα που το τρίχρονο παιδί περνούσε από πίσω.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το όχημα παρέσυρε το παιδί, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του.

Το σημείο του περιστατικού

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Μενίδι, στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση μετά τον τραυματισμό του παιδιού.

Η κατάσταση του παιδιού

Το τρίχρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές μετά το τροχαίο.

Οι πληροφορίες για το όχημα

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έβγαινε από γκαράζ όταν παρέσυρε το παιδί.

Το τρίχρονο φέρεται να περνούσε από πίσω από το όχημα τη στιγμή που σημειώθηκε η παράσυρση.

Η έρευνα για το περιστατικό

Το τροχαίο έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς αφορά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός μικρού παιδιού σε κατοικημένη περιοχή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση αναμένεται να διερευνηθούν, με βάση τα στοιχεία για το σημείο και την κίνηση του οχήματος.