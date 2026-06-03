Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος-Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

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Ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περνά στο στάδιο των ενστάσεων, μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για την περίοδο 2026-2027.

Ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ΟΑΕΕ, περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων για την περίοδο 2026-2027.

Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγξουν τα προσωρινά αποτελέσματα και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλουν ένσταση.

Ποιοι πίνακες αναρτήθηκαν

Στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι πίνακες αφορούν τους δικαιούχους, τους ωφελούμενους και τους αποκλειόμενους του προγράμματος για την περίοδο 2026-2027.

Μέσα από τους προσωρινούς πίνακες, οι συμμετέχοντες μπορούν να διαπιστώσουν αν εντάσσονται στο πρόγραμμα ή αν έχουν απορριφθεί σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει 25.000 επιταγές, με συνολικό προϋπολογισμό που αναφέρεται στα 3.000.000 ευρώ.

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες-Πώς θα τα δείτε

Πότε αρχίζουν οι ενστάσεις

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία των ενστάσεων αρχίζει αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 11:00 π.μ.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 23:59.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν προβλέπεται άλλη δυνατότητα υποβολής ένστασης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πώς γίνεται η υποβολή

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στην υπηρεσία που αφορά τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Αρχική, Εργασία και ασφάλιση, Αποζημιώσεις και παροχές, Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ.

Η ηλεκτρονική διαδικασία είναι ο μοναδικός τρόπος υποβολής ένστασης.

Όπως επισημαίνεται, ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Τι πρέπει να γράφει η ένσταση

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο προσφεύγουν κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Ο λόγος της ένστασης πρέπει να συνδέεται με τον λόγο απόρριψης, όπως για παράδειγμα εσφαλμένη μοριοδότηση ή πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Παράλληλα, οι ισχυρισμοί πρέπει να τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε σαρωμένη μορφή, ώστε να αποδεικνύονται όσα επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Η σημασία της Δημόσιας Πρόσκλησης

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι πρέπει να τη συμβουλεύονται πριν από την υποβολή της ένστασης, ώστε να επισυνάψουν σωστά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η σωστή τεκμηρίωση είναι κρίσιμη για την εξέταση της ένστασης, καθώς δεν αρκεί η απλή αναφορά διαφωνίας με το αποτέλεσμα.

Η διαδικασία απαιτεί σαφή αιτιολόγηση και ηλεκτρονική επισύναψη των στοιχείων που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του δικαιούχου.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Η διάρκειά του θα είναι 13 μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, θα ακολουθήσει η έκδοση των οριστικών πινάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.