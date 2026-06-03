ΑΣΕΠ: Τι απαντά στις καταγγελίες για τα πιστοποιητικά αμφίβολης αξίας -Το πρόβλημα με τις ξένες γλώσσες

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Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν αφορά πλαστά πιστοποιητικά, αλλά τίτλους και πιστοποιήσεις μικρής έως ανύπαρκτης αξίας που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες πρόσληψης.

Το ΑΣΕΠ βάζει στο επίκεντρο το ζήτημα των πιστοποιητικών αμφίβολης αξίας που προσκομίζονται σε διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο, με τον πρόεδρό του, Αθανάσιο Παπαϊωάννου, να διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για πλαστά έγγραφα.

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις», ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε ότι η ελληνική πολιτεία έχει αντιμετωπίσει το θέμα των πλαστών πτυχίων από το 2013 και το 2014, τονίζοντας ότι ο τελικός έλεγχος γνησιότητας γίνεται από την υπηρεσία στην οποία πρόκειται να προσληφθεί ο υποψήφιος.

Δεν μιλάμε για πλαστά πιστοποιητικά

Ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί δεν αφορούν πλαστά πιστοποιητικά. Όπως είπε, τα πλαστά πτυχία και τα αντίστοιχα ζητήματα γνησιότητας έχουν ήδη αντιμετωπιστεί θεσμικά τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πλαστότητα ή τη γνησιότητα του πτυχίου κάθε δημοσίου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι ο τελικός έλεγχος γίνεται από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθεί ο υποψήφιος.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ υπογράμμισε ότι ο έλεγχος είναι εξονυχιστικός και πως δεν τίθεται ζήτημα ως προς τη γνησιότητα των εγγράφων, όταν αυτά προσκομίζονται στο πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης.

Το πρόβλημα, όπως το περιέγραψε, βρίσκεται αλλού: σε υπαρκτές πιστοποιήσεις και πτυχία, τα οποία μπορεί να έχουν μικρή ή ακόμη και ανύπαρκτη πραγματική αξία.

Πιστοποιήσεις μικρής ή ανύπαρκτης αξίας

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Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε ότι οι καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ και σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας έχουν κάποια βάση. Όπως εξήγησε, υπάρχουν πιστοποιήσεις και πτυχία που δεν είναι πλαστά, αλλά η αξία τους μπορεί να είναι περιορισμένη.

Έφερε ως παράδειγμα εξ αποστάσεως πτυχία από χώρες του εξωτερικού, τα οποία υποτίθεται ότι αποδεικνύουν άριστη γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη συγκεκριμένη χώρα, χωρίς ο κάτοχος να έχει βρεθεί ποτέ εκεί.

Στην ίδια αναφορά σημείωσε ότι εργασίες μπορεί να γράφονται από άλλο πρόσωπο ή ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, ο τίτλος υπάρχει, αλλά η πραγματική γνώση που πιστοποιεί τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Ο ίδιος μίλησε και για εξετάσεις αγγλικών που εμφανίζονται ως υψηλού επιπέδου, αλλά στην πράξη, όπως είπε, έχουν πολύ χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας.

Το θέμα με υπολογιστές και ξένες γλώσσες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ στις πιστοποιήσεις γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπως είπε, υπάρχουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις «πληρώνεις και το παίρνεις».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το πρόβλημα περίπλοκο, επισημαίνοντας ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί με απλό τρόπο, όπως για παράδειγμα με την τοποθέτηση επιτηρητών σε όλες τις πιστοποιήσεις.

Σε σχέση με τις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, έθεσε το ερώτημα αν χρειάζεται σήμερα πιστοποίηση για ανθρώπους που έχουν τελειώσει Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Όπως ανέφερε, ένας απλός δημόσιος υπάλληλος, για τις ανάγκες ενός φορέα και όχι για θέση πληροφορικής, μπορεί κατά κοινή πείρα να χειριστεί βασικά εργαλεία, όπως word, excel και email.

Η πρόταση για επανεξέταση των απαιτήσεων

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Ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου σημείωσε ότι το ΑΣΕΠ δεν είναι αρμόδιο για τις ίδιες τις πιστοποιήσεις. Όπως είπε, το ΑΣΕΠ τις δέχεται και είναι υποχρεωμένο να τις δεχτεί.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το ΑΣΕΠ μπορεί να θέσει το ερώτημα αν όλες αυτές οι πιστοποιήσεις είναι πράγματι απαραίτητες ή αν θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να μπορεί ένας δημόσιος φορέας να ελέγχει κάθε εξέταση που γίνεται, ιδίως όταν οι διαδικασίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή από το σπίτι.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι χρειάζεται επανεξέταση του αν απαιτούνται όλες οι σημερινές πιστοποιήσεις στις διαδικασίες πρόσληψης.

Οι εξετάσεις αγγλικών και η ανάγκη νέας προσέγγισης

Για την αγγλική γλώσσα και τις ξένες γλώσσες γενικότερα, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε ότι οι εξ αποστάσεως εξετάσεις δεν πιστοποιούν πλέον την άριστη γνώση όπως θεωρούσε κάποτε ο νομοθέτης.

Όπως είπε, για την αγγλική γλώσσα θα πρέπει ίσως να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξετάσεων μέσω κρατικού φορέα. Σημείωσε ακόμη ότι κάποτε αυτό γινόταν.

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι σήμερα το επίπεδο του proficiency σε αρκετούς φορείς πιστοποίησης είναι κάτω από το lower, θέτοντας το ερώτημα «τι γενιές παράγουμε;».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στον ιδιωτικό τομέα τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται διαφορετικά, καθώς στις προσλήψεις γίνονται συνεντεύξεις στην αγγλική γλώσσα.

Το Δημόσιο και οι δυσκολίες των μαζικών διαδικασιών

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ επισήμανε ότι στο Δημόσιο δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί το μοντέλο του ιδιωτικού τομέα, καθώς μπορεί να υπάρχουν 40.000 υποψήφιοι σε μια διαδικασία.

Όπως ανέφερε, θα χρειαστεί δημιουργική προσέγγιση από το Δημόσιο, τις ανεξάρτητες αρχές, το ΑΣΕΠ και την επιτροπή πιστοποίησης, ώστε να εξεταστούν λύσεις για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Τόνισε ότι το πρόβλημα σήμερα θεωρείται ακόμη περιορισμένο. Προειδοποίησε, όμως, ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση, σε λίγα χρόνια μπορεί να πάρει τη μορφή «χιονοστιβάδας».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η διετής δοκιμαστική περίοδος του δημοσίου υπαλλήλου λειτουργεί σήμερα τυπικά και υπογράμμισε την ανάγκη για μια πιο δημιουργική προσέγγιση.