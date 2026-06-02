Συντάξεις Ιουλίου: Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι – ΟΛΕΣ οι πληρωμές εδώ

Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο βασικές ημερομηνίες, με τις κύριες και τις επικουρικές να πληρώνονται ταυτόχρονα ανά κατηγορία συνταξιούχων.

Οι ημερομηνίες διαμορφώνονται με βάση τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο του νόμου 4611/2019 για τις κύριες συντάξεις του e-ΕΦΚΑ.

Το πλαίσιο για τις ημερομηνίες πληρωμής

Ο νόμος 4611/2019 καθόρισε νέο σύστημα καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ. Με βάση τη διάταξη, για τους μισθωτούς η πληρωμή ορίζεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η ημερομηνία καταβολής είναι η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Το πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται στις πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου 2026.

Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες μπορούν να διαφοροποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του αρμόδιου υπουργού.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη, ενώ με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής.

Κύριες και επικουρικές την ίδια ημέρα

Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γίνεται πλέον την ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε συνταξιούχος.

Ο κανόνας που εφαρμόζεται παραμένει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι δύο βασικές ημερομηνίες πληρωμής.

Η ταυτόχρονη καταβολή αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν τα ποσά τους χωρίς διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε κατηγορία σύνταξης.

Ποιοι πληρώνονται στις 25 Ιουνίου

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μη μισθωτούς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 25 Ιουνίου θα πληρωθούν επίσης οι συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όσους είναι νέοι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, με βάση τον νόμο 4387/2016.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, οι οποίοι λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω του ΟΠΣ – ΕΦΚΑ.

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Ιουνίου

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου για τα τέως Ταμεία Μισθωτών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και των λοιπών ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι συντάξεις του ΝΑΤ.

Το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 επίσης τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ που αφορούν μισθωτούς θα καταβάλουν τις συντάξεις όπως το Δημόσιο.

Στην ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος για τον Ιούλιο 2026.

Οι κατηγορίες των Ταμείων

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Ιουλίου

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου 2026 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 για τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Η δεύτερη βασική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, όταν θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των ταμείων μισθωτών, το Δημόσιο και το ΝΑΤ.

Οι επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου θα ακολουθήσουν τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες, καθώς η ταυτόχρονη καταβολή εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση.

Έτσι, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη το Ταμείο ή την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ώστε να γνωρίζουν αν η πληρωμή τους θα γίνει στις 25 ή στις 29 Ιουνίου 2026.