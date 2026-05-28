Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουλίου 2026

Πίνακας περιεχομένων

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη βασική ημερομηνία είναι η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ μη μισθωτών, καθώς και οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων από 1.1.2017 και μετά.

Η δεύτερη βασική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημοσίου, των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ και οι προσωρινές συντάξεις που ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα του Δημοσίου.

Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν με βάση το ισχύον πλαίσιο που διαχωρίζει τις ημερομηνίες πληρωμής ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν την ίδια ημερομηνία, όπως εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται στα τέλη Ιουνίου 2026.

Το πλαίσιο για τις ημερομηνίες πληρωμής

Το σύστημα καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ βασίζεται στον νόμο 4611/2019, ο οποίος καθόρισε διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για τους μισθωτούς η καταβολή γίνεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ για τους μη μισθωτούς την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα: Πότε γίνονται οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ

Πότε πληρώνονται οι μη μισθωτοί

Οι συνταξιούχοι των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα πληρωθούν για τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των νέων συνταξιούχων, μισθωτών και μη μισθωτών, που υπάγονται στο ΟΠΣ – ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016.

Οι πληρωμές για ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο

Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου 2026 θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΝΑΤ και του Δημοσίου. Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ που αφορούν μισθωτούς θα καταβάλουν τις συντάξεις Ιουλίου 2026 όπως το Δημόσιο.

Σύνταξη χηρείας: Τι αλλάζει για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη

Τι ισχύει για τις επικουρικές συντάξεις

Οι επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις. Η πληρωμή κύριων και επικουρικών την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση.

Έτσι, οι δικαιούχοι δεν θα έχουν διαφορετική ημερομηνία για την επικουρική τους σύνταξη, αλλά θα πληρωθούν με βάση την κατηγορία στην οποία εντάσσεται το ταμείο ή το καθεστώς συνταξιοδότησής τους.

Οι νέοι συνταξιούχοι από το 2017 και μετά

Για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, με βάση τον νόμο 4387/2016, οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, των οποίων οι κύριες και επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται μέσω του ΟΠΣ – ΕΦΚΑ.

Οι προσωρινές συντάξεις και οι ειδικές κατηγορίες

Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος για τον Ιούλιο 2026 θα καταβληθούν όπως οι συντάξεις του Δημοσίου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, όταν αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.