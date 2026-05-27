Τσίπρας: Το ΕΛΑΣ θα καταργήσει τις Πανελλήνιες και θα αλλάξει τους μισθούς εκπαιδευτικών

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», βάζοντας στο επίκεντρο την κατάργηση των Πανελλαδικών, την αναβάθμιση του απολυτηρίου και την ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο.

Στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση του απολυτηρίου Λυκείου, η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο και ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την Παιδεία, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και τους θεσμούς.

Η πρόταση για κατάργηση των Πανελλαδικών

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης, ο πρώην πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα προωθήσει την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η πρόταση συνδέεται με την ενίσχυση του ρόλου του σχολικού απολυτηρίου και επαναφέρει στο πολιτικό προσκήνιο τη συζήτηση για το μοντέλο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αναβάθμιση του απολυτηρίου Λυκείου

Η διακήρυξη της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του απολυτηρίου, ως μέρος ενός διαφορετικού σχεδιασμού για το σχολείο και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται με την κριτική στον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση.

Οι εκπαιδευτικοί στο ειδικό μισθολόγιο

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη γενικότερη θέση της διακήρυξης για στήριξη των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και υγείας, με ιδιαίτερη μνεία στους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς.

Η επιστροφή μιας παλιάς συζήτησης

Η νέα τοποθέτηση επαναφέρει προτάσεις που είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν, κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στην κατεύθυνση που είχε παρουσιάσει το 2015 ο τότε υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς για διαφορετικό σύστημα εισαγωγής, αλλά και στη λογική των λεγόμενων «πράσινων» και «κόκκινων» σχολών που είχε προωθηθεί αργότερα επί υπουργίας Κώστα Γαβρόγλου.

Οι αναφορές στο κοινωνικό κράτος

Η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στην Παιδεία, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική προστασία.

Οι τομείς αυτοί παρουσιάζονται ως δικαιώματα για όλους και όχι ως προνόμια για λίγους, με το νέο κόμμα να συνδέει τις αλλαγές στην εκπαίδευση με ένα ευρύτερο σχέδιο κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.