Νέο μισθολόγιο: Τα ποσά για εκπαιδευτικούς με έως 4 παιδιά

Το νέο μισθολόγιο των μόνιμων εκπαιδευτικών αποτυπώνει τις αποδοχές ανά μισθολογικό κλιμάκιο και αριθμό παιδιών, με τα ποσά να είναι στρογγυλοποιημένα.

Το νέο μισθολόγιο των μόνιμων εκπαιδευτικών αποτυπώνει τα ποσά με τα οποία καταβλήθηκε η σημερινή μισθοδοσία, μαζί με τα αναδρομικά από την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με τον πίνακα, οι αποδοχές διαφοροποιούνται ανά μισθολογικό κλιμάκιο και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ τα ποσά εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα.

Τα ποσά ανά μισθολογικό κλιμάκιο

Ο πίνακας αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς και παρουσιάζει τις αποδοχές από το ΜΚ 1 έως το ΜΚ 19.

Για εκπαιδευτικό χωρίς παιδιά, τα ποσά ξεκινούν από 820 ευρώ στο ΜΚ 1 και φτάνουν έως 1.561 ευρώ στο ΜΚ 19.

Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς με ένα παιδί

Για μόνιμο εκπαιδευτικό με ένα παιδί, οι αποδοχές ξεκινούν από 873 ευρώ στο ΜΚ 1.

Σταδιακά αυξάνονται ανά μισθολογικό κλιμάκιο και φτάνουν στα 1.631 ευρώ στο ΜΚ 19.

Οι αποδοχές για δύο παιδιά

Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών με δύο παιδιά, το ποσό στο ΜΚ 1 διαμορφώνεται στα 921 ευρώ.

Στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του πίνακα, δηλαδή στο ΜΚ 19, το ποσό φτάνει στα 1.699 ευρώ.

Τι δείχνει ο πίνακας για τρία παιδιά

Για εκπαιδευτικούς με τρία παιδιά, οι αποδοχές ξεκινούν από 970 ευρώ στο ΜΚ 1.

Στο ΜΚ 19, το ποσό που εμφανίζεται στον πίνακα ανέρχεται σε 1.810 ευρώ, δείχνοντας τη διαφοροποίηση που προκύπτει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Τα ποσά για τέσσερα παιδιά

Η υψηλότερη στήλη του πίνακα αφορά εκπαιδευτικούς με τέσσερα παιδιά.

Σε αυτή την περίπτωση, οι αποδοχές ξεκινούν από 1.019 ευρώ στο ΜΚ 1 και φτάνουν έως 1.955 ευρώ στο ΜΚ 19.

Η σημασία των αναδρομικών από 1η Απριλίου

Η σημερινή μισθοδοσία καταβλήθηκε με βάση το νέο μισθολόγιο και περιλαμβάνει αναδρομικά από την 1η Απριλίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν στην πληρωμή τους τόσο τη νέα μισθολογική διαμόρφωση όσο και τα ποσά που αντιστοιχούν στο προηγούμενο διάστημα εφαρμογής.

Στρογγυλοποιημένα τα ποσά του πίνακα

Σημειώνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα είναι στρογγυλοποιημένα.

Για τον λόγο αυτό, μπορεί να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τα ακριβή ποσά που εμφανίζονται αναλυτικά στη μισθοδοσία κάθε εκπαιδευτικού.