ΑΣΕΠ: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη για 4.747 θέσεις από συμμετέχοντες στον γραπτό διαγωνισμό

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 αφορά 4.747 θέσεις ΠΕ σε φορείς του Δημοσίου, με ηλεκτρονικές αιτήσεις από τις 3 έως τις 17 Ιουνίου.

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 για την πλήρωση 4.747 θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες, στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου της διαδικασίας.

Τι αφορά η προκήρυξη 2ΓΒ/2026

Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά 4.747 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται σε φορείς του Δημοσίου και αφορούν διάφορους κλάδους και ειδικότητες, με βάση όσα προβλέπονται για το Β΄ Στάδιο της διαδικασίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η διαδικασία αφορά συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της πρόσκλησης και προκήρυξης 1Γ/2025.

Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση www.asep.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄.

Η προθεσμία για αιτήσεις και δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 8:00.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 14:00, οπότε λήγει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής για τους ενδιαφερόμενους.

Το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Η υποβολή γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.