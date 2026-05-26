Μητσοτάκης: Επέκταση επιδότησης diesel και τον Ιούνιο – Πότε μπαίνουν τα 150 ευρώ ανά παιδί

Πίνακας περιεχομένων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράταση της επιδότησης στο diesel για τον Ιούνιο και εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, ενώ άσκησε πολιτική κριτική σε αντιπολιτευτικές κινήσεις.

Η επιδότηση του diesel παρατείνεται και για τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ενίσχυση θα συνεχιστεί με 15 λεπτά, ενώ σημείωσε πως με αυτόν τον τρόπο η τιμή θα είναι χαμηλότερη κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο.

Η παράταση στην επιδότηση του diesel

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκε η συνέχιση της επιδότησης στο diesel και για τον μήνα Ιούνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για επέκταση της στήριξης με 15 λεπτά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η συγκεκριμένη παρέμβαση οδηγεί σε τιμή χαμηλότερη κατά 30 λεπτά σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Η αναφορά αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο των μέτρων που παρουσιάστηκαν στο υπουργικό.

Η εφάπαξ ενίσχυση για τις οικογένειες

Ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση προς τις οικογένειες.

Συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα: Πότε γίνονται οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ανακοίνωση συνδέθηκε με την ανάγκη στήριξης των πολιτών σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Το μήνυμα για σταθερότητα και σιγουριά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε ότι αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο, συνδέοντας τις ανακοινώσεις με την ευρύτερη πολιτική ανάγνωση της συγκυρίας.

Οι αιχμές για νέα κόμματα και πολιτικά πρόσωπα

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αναφερόμενος σε νέα κόμματα και σε πρόσωπα που, όπως είπε, εμφανίζονται με άλλο προσωπείο.

Χαρακτήρισε τους πρωταγωνιστές αυτούς «πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους», σημειώνοντας ότι είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.

Η αναφορά σε πολιτική «Βαβέλ»

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοί περιμένουν τη νέα πληρωμή και τι πρέπει να γνωρίζουν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές, όπως είπε, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους.

Παράλληλα, περιέγραψε το πολιτικό σκηνικό ως «πολιτική Βαβέλ», με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης.

Το παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ

Στην πολιτική του κριτική, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Έφερε ως παράδειγμα τη στάση του κόμματος στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ, εντάσσοντας τη συγκεκριμένη αναφορά στην κριτική του για τη στάση της αντιπολίτευσης.