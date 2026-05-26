Επιδότηση 17.000 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Η ΔΥΠΑ ανάρτησε τα αποτελέσματα για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 30-59 ετών, με επιχορήγηση 17.000 ευρώ για κάθε νέα επιχείρηση.

Η ΔΥΠΑ ανάρτησε τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση των ενστάσεων στο «Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσα από τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ενώ παράλληλα λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ως χρήστες του ΟΠΣΚΕ.

Πού αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενστάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα που τους αφορά μέσα από τους διαθέσιμους πίνακες.

Η ενημέρωση δεν περιορίζεται μόνο στην ανάρτηση των πινάκων. Όσοι έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία ενημερώνονται και μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος στο email που έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΚΕ.

Ποιοι μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα

Οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία.

Οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν αναφέρονται στην τροποποιημένη Πρόσκληση της δράσης. Η ένταξη στον συμπληρωματικό πίνακα αποτελεί το σημείο που επιτρέπει στους δικαιούχους να κινηθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τη χρηματοδότηση.

Το ποσό της επιχορήγησης

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το ποσό της ενίσχυσης για κάθε νέα επιχείρηση ανέρχεται σε 17.000 ευρώ. Η καταβολή δεν γίνεται εφάπαξ, αλλά σε τρεις δόσεις, με βάση τα στάδια που προβλέπονται στο πρόγραμμα.

Πώς καταβάλλονται οι τρεις δόσεις

Η πρώτη δόση της επιχορήγησης ανέρχεται σε 4.600 ευρώ και καταβάλλεται μετά την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης. Πρόκειται για το αρχικό ποσό που συνδέεται με την ένταξη και την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η δεύτερη δόση ανέρχεται σε 6.200 ευρώ και καταβάλλεται μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου. Η τρίτη δόση είναι επίσης 6.200 ευρώ και καταβάλλεται μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 170.941.273 ευρώ. Η δράση αφορά ανέργους ηλικίας 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες, και συνδέεται με την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.

Η χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Πού βρίσκονται οι αναλυτικές πληροφορίες

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και τις αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ενότητα της ΔΥΠΑ για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Οι πίνακες και οι οδηγίες της τροποποιημένης Πρόσκλησης αποτελούν τα βασικά σημεία ενημέρωσης για όσους περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων.