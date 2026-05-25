ΔΥΠΑ – Παιδικές κατασκηνώσεις 2026: Τι ισχύει για αιτήσεις, δικαιούχους και παρόχους

Η ΔΥΠΑ δέχεται έως αύριο τις αιτήσεις για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2026, που αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά 6 έως 16 ετών.

Η ΔΥΠΑ δέχεται έως αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 23:59, τις ηλεκτρονικές αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων για το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026».

Το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 37.000.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr, με χρήση των κωδικών TAXISnet. Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά τόσο τους δικαιούχους όσο και τους παρόχους που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η σχετική διαδρομή στην πλατφόρμα είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή είναι η https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed.

Πότε υλοποιείται το πρόγραμμα

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, η περίοδος υλοποίησης παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται σε 15 συνεχόμενες ημέρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημέρες προσέλευσης και αναχώρησης. Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές όπου η διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

Πού προβλέπεται μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής

Η δυνατότητα παραμονής έως 30 συνεχόμενες ημέρες αφορά κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας.

Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα διαφοροποιεί τη διάρκεια διαμονής ανάλογα με την περιοχή στην οποία λειτουργεί η κατασκήνωση.

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή όσοι ασκούν την επιμέλεια των ωφελούμενων παιδιών, όπως ανάδοχοι και κηδεμόνες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στο διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών.

Τα εισοδηματικά όρια για ανέργους

Για τους άνεργους δικαιούχους ισχύουν εισοδηματικά όρια, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Όσοι είναι διαζευγμένοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, ενώ όσοι είναι έγγαμοι έως 24.000 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τους μονογονείς, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως τις 29.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Η επιλογή βασίζεται σε μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η ιδιότητα ΑμεΑ, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, καθώς και η πρώτη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή η μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται από τη μοριοδότηση, εφόσον οι θέσεις που προσφέρονται από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των παιδιών αυτών.

Για πρώτη φορά φέτος, από τη διαδικασία της μοριοδότησης εξαιρούνται και οι πολύτεκνοι γονείς. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι δυνατή εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα για το έτος 2026.

Η ενίσχυση των δικαιούχων γίνεται μέσω της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Η επιταγή έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και χρησιμοποιείται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ.

Ποιοι μπορούν να είναι πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, με την προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.