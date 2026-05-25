Πανελλήνιες 2026: Κίνδυνος για την ομαλή διεξαγωγή σε εξεταστικά κέντρα – Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Η άμεση καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τα σχολεία του Πειραιά που έχουν οριστεί ως Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ζητά η ΕΛΜΕ Πειραιά, προειδοποιώντας ότι η οικονομική ασφυξία των σχολικών μονάδων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα χρειάζονται άμεσα αναλώσιμα, όπως χαρτί Α4, γραφική ύλη και μελάνια, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν από τα ήδη μειωμένα έσοδά τους.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι η έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ, που κάθε χρόνο δινόταν από τον Δήμο Πειραιά στα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα, δεν έχει ακόμη καταβληθεί, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29/5.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Πειραιαά:

Να δοθεί άμεσα η έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Πειραιά στα σχολεία (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) που έχουν οριστεί σαν Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η οικονομική ασφυξία των σχολείων απειλεί την ομαλή διεξαγωγή ΚΑΙ των πανελλαδικών εξετάσεων

Η ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλλει την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει τα σχολεία του Πειραιά που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα πανελλαδικών εξετάσεων σε λίγες μέρες.

Είναι γνωστό ότι για να λειτουργήσουν τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξεταστικά κέντρα χρειάζονται αναλώσιμα (χαρτί Α4, γραφική ύλη, μελάνια κ.ά.) τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν από τα ήδη μειωμένα οικονομικά τους έσοδα από τον Δήμο. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο δινόταν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ από το Δήμο Πειραιά στα εξεταστικά (και στα βαθμολογικά) κέντρα. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η απόλυτα αναγκαία αυτή ενίσχυση δεν έχει δοθεί, ενώ την Παρασκευή 29/5 ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις! Πρόκειται για απαράδεκτη καθυστέρηση, που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα σχολεία!

Η ΕΛΜΕ Πειραιά πραγματοποίησε παρέμβαση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου, όπου δόθηκε μεν διαβεβαίωση για τη καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης, πλην όμως, δεν δόθηκε καμία διαβεβαίωση για την άμεση καταβολή της, όπως είναι αναγκαίο, επικαλούμενοι γραφειοκρατικά προβλήματα! Με άλλα λόγια, η καταβολή μπορεί να γίνει, αφού όμως έχουν ξεκινήσει οι Πανελλαδικές ή, ακόμα χειρότερα, αφού τελειώσουν. Με αυτό τον τρόπο, είναι κατανοητό πως τα σχολεία δεν θα μπορούν να κάνουν εξετάσεις!

Τα παραπάνω βεβαιώνουν και διευθυντές/ντριες σχολείων, που επικοινώνησαν με την ΕΛΜΕ, κάποιοι/κάποιες από τους/τις οποίους/οποίες έχουν στείλει και επιστολή προς το Δήμο.

Ας σκεφτεί κανείς τι έχει να γίνει όταν σταματήσει η λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση το Γενάρη… (βλέπε αναλυτικά εδώ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ).

Τέλος, σε κάποια σχολεία, ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει καν για την τοποθέτηση κλιματιστικών σωμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Δεν ανεχόμαστε να τίθεται σε κίνδυνο ο κόπος και η αγωνία χιλιάδων μαθητών μας

Απαιτούμε να δοθεί άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων

Δεν δεχόμαστε να παρακαμφθεί η έκτακτη επιχορήγηση για τις εξετάσεις, μέσω της πάγιας προκαταβολής και να μην δοθεί τελικά ποτέ

Απαιτούμε γενναία κρατική χρηματοδότηση για όλα τα σχολεία