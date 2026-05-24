Προσωπικός Αριθμός: Τι αλλάζει στις συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ

Ο Προσωπικός Αριθμός εφαρμόζεται στον e-ΕΦΚΑ με στόχο απλούστερες συναλλαγές, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Προσωπικός Αριθμός βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας για απλούστερες και ταχύτερες συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, μέσα από τη δημιουργία ενός ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης που θα περιορίζει τα λάθη και τις ασυμφωνίες στα μητρώα.

Η εφαρμογή του παρουσιάστηκε σήμερα στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας, κατά την επίσκεψη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Στόχος, όπως αναδείχθηκε, είναι η βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης και ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών.

Ένας αριθμός για λιγότερη ταλαιπωρία

Η μεταρρύθμιση βασίζεται στην καθιέρωση ενός μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης, ο οποίος θα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και, στην προκειμένη περίπτωση, με τον e-ΕΦΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει τέλος στην ανάγκη χρήσης πολλών διαφορετικών αριθμών από τον πολίτη.

Η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι ο βασικός στόχος είναι η ουσιαστική διευκόλυνση των πολιτών, ιδιαίτερα στις επαφές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, ο e-ΕΦΚΑ, ως φορέας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατομμύρια πολίτες, συμμετέχει στην υλοποίηση μιας σημαντικής κυβερνητικής μεταρρύθμισης.

Η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι ο Προσωπικός Αριθμός θα οδηγήσει σε πιο απλές, πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές συναλλαγές. Παράλληλα, τόνισε ότι η προσπάθεια έχει ως κεντρικό σκοπό την ολοένα καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στην καθημερινή του επαφή με το κράτος.

Τα λάθη στα μητρώα και η ανάγκη συγχρονισμού

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι σήμερα στα μητρώα του κράτους. Όπως είπε, έχουν εντοπιστεί πάνω από έξι εκατομμύρια λάθη σε απλά ταυτοποιητικά στοιχεία, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία τη διόρθωση και τον συγχρονισμό των δεδομένων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ παρουσιάστηκε στην πράξη πώς μπορεί, με τη χρήση ενός και μόνο αριθμού, να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον πολίτη και την οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ταλαιπωρία που προκαλούσαν στο παρελθόν ακόμη και απλά λάθη, όπως αναγραμματισμοί ή λανθασμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν περιορίζεται στον e-ΕΦΚΑ. Ο συγχρονισμός επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες μεγάλες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και οι δήμοι, που περνούν στη νέα κοινή βάση δεδομένων.

Συνεργασία φορέων με μετρήσιμο αποτέλεσμα

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ανέφερε ότι προηγήθηκε μακρά περίοδος προετοιμασίας και εργασίας, η οποία πλέον οδηγεί σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ επιτρέπει στους πολίτες να εξυπηρετούνται με έναν μόνο αριθμό σε όλα τα υποκαταστήματα του φορέα. Αυτό σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερο χρόνο αναμονής και απαλλαγή από την ανάγκη απομνημόνευσης πολλαπλών αριθμών.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος επισήμανε ακόμη ότι η στενή συνεργασία των φορέων μπορεί να παράγει σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα οφέλη αυτής της αλλαγής να επεκταθούν σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.