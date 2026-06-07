e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ – Δείτε τις πληρωμές έως 12 Ιουνίου

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε περιφερειακό και διεθνή κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά ομιλία της στα εγκαίνια του Anatolia American University, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.