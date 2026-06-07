e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ – Δείτε τις πληρωμές έως 12 Ιουνίου
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Από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.
Καταβολές συνολικού ύψους 69.437.917,18 ευρώ θα πραγματοποιηθούν από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου σε 84.334 δικαιούχους, μέσω του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Οι πληρωμές αφορούν παροχές σε χρήμα, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.
Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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