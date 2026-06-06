Εκπαιδευτικοί: Οι αποφάσεις ΚΥΣΔΕ 26ης Μαΐου για άδειες, παραιτήσεις και μεταθέσεις – Τι ακολουθεί

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Σειρά υπηρεσιακών θεμάτων, από άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και παραιτήσεις εκπαιδευτικών έως ενστάσεις επί μεταθέσεων, ειδικές κατηγορίες και ζητήματα Μουσικών Σχολείων, εξετάστηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού Θοδωρή Κατσωνόπουλου, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά σε αιτήσεις αδειών ιδιωτικού έργου και σε παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους, ενώ εξέτασε και σειρά ενστάσεων που αφορούσαν μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, οργανικά κενά και αιτήματα ένταξης σε ειδικές κατηγορίες.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και σε υποθέσεις που αφορούσαν Μουσικά Σχολεία, με το ΚΥΣΔΕ να αναβάλλει τη λήψη οριστικής απόφασης για δικαστική υπόθεση μεταθέσεων του 2025, αλλά και να εγκρίνει τρεις από τις τέσσερις αιτήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ16 για ένταξη σε ειδική κατηγορία απόσπασης. Παράλληλα, εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε ομόφωνα η απόσπαση οκτώ εκπαιδευτικών στο Αρμένικο Γυμνάσιο Κυανούς Σταυρός

Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26 Μαΐου

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ της 26ης Μαΐου εξετάστηκε σειρά υπηρεσιακών θεμάτων που αφορούσαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, παραιτήσεις εκπαιδευτικών, ενστάσεις επί μεταθέσεων, αιτήματα ένταξης σε ειδικές κατηγορίες, ζητήματα Μουσικών Σχολείων και αποσπάσεις.

Αρχικά εξετάστηκαν τρεις αιτήσεις στελεχών εκπαίδευσης για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές, καθώς και μία αντίστοιχη αίτηση εκπαιδευτικού ΣΑΕΚ, η οποία επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά και για τρεις αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία για εξαιρετικούς λόγους εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ87.08 και ΠΕ01 από τις Διευθύνσεις Κυκλάδων, Λάρισας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Στο πεδίο των ενστάσεων επί μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ εξετάστηκαν δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη αφορούσε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80 και σχετιζόταν με τον καθορισμό οργανικών κενών. Το ΚΥΣΔΕ απέρριψε κατά πλειοψηφία την ένσταση.

Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ16, για την οποία έγινε δεκτό το αίτημα ένταξης σε ειδική κατηγορία. Μετά από εκτενή συζήτηση, εξέταση των στοιχείων και την απαιτούμενη τεκμηρίωση από μέρους μας, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, γεγονός μάλιστα που οδηγεί στην έκδοση απόφασης μετάθεσης.

Εξετάστηκε επίσης αίτηση διακοπής απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ για το τρέχον σχολικό έτος, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θετική ήταν και η απόφαση σε αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για το έτος 2026, μετά από αναλυτική τεκμηρίωση από μέρους μας των δεδομένων της υπόθεσης και εκτενή συζήτηση. Και αυτή η απόφαση του ΚΥΣΔΕ θα οδηγήσει σε άλλη μία απόφαση μετάθεσης εκπαιδευτικού.

Εξετάστηκε επίσης μία αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ84 επί των οργανικών κενών η οποία απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Για άλλη μία φορά αναδείχθηκε το διαχρονικό ζήτημα της καταγραφής των οργανικών κενών. Για το ζήτημα έχουμε ήδη τοποθετηθεί από τις πρώτες συνεδριάσεις των μεταθέσεων, καταψηφίζοντας τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων, καθώς θεωρούμε ότι δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων.

Αρνητική ήταν επίσης η απόφαση σε αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ89.01, καθώς είχε ήδη μετατεθεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπου οι μεταθέσεις προηγούνται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, των μεταθέσεων στη Γενική Εκπαίδευση.

Σε αίτηση επανεξέτασης για μετάθεση σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το ΚΥΣΔΕ δεν έκανε δεκτό το αίτημα συναδέλφου, κατά πλειοψηφία, παρά τα πρόσθετα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν και συνυπολογίστηκαν από το Συμβούλιο.

Σχετικά με δικαστική απόφαση που αφορούσε μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία του έτους 2025, το Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή λήψης οριστικής απόφασης προκειμένου να μελετηθούν εκ νέου και σε βάθος οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Απορριπτικές κατά πλειοψηφία ήταν οι αποφάσεις τόσο για ένσταση επί οργανικού και λειτουργικού κενού ΠΕ05 σε Μουσικό Σχολείο όσο και για αίτημα προσθήκης κενών στην ειδίκευση πιάνου σε Μουσικό Σχολείο.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ16 για ένταξη σε ειδική κατηγορία απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία, εγκρίθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις αιτήσεις που εξετάστηκαν.

Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην πρώτη περίπτωση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ79.01 από Μουσικό Σχολείο σε ΠΥΣΔΕ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Στη δεύτερη περίπτωση εγκρίθηκε ομόφωνα η απόσπαση οκτώ εκπαιδευτικών στο Αρμένικο Γυμνάσιο Κυανούς Σταυρός, σύμφωνα με την πρόταση της σχολικής μονάδας.

Αυτές ήταν μάλιστα και οι πρώτες αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας που εξετάστηκαν.

Τι ακολουθεί

Το αμέσως επόμενο διάστημα είναι καθοριστικό. Οι συνεδριάσεις της 16ης και 17ης Ιουνίου θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική φάση των αποσπάσεων. Εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η εξετάση των αιτήσεων εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδικές κατηγορίες, όπως και των αιτήσεων στην ΕΑΕ, αλλά και των εισηγήσεων των επιστημονικών επιτροπών, οι αποσπάσεις μπορούν να διενεργηθούν στις 23 ή 24 Ιουνίου.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν καθυστερήσεις, το εναλλακτικό σενάριο μεταθέτει τη διαδικασία στις 29 και 30 Ιουνίου.

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, το ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει ανοιχτό για την υποβολή ενστάσεων, ανακλήσεων αλλά και νέων αιτήσεων που θα στηρίζονται σε σοβαρούς επιγενόμενους λόγους. Οι συνάδελφοι θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να επανέλθουν με νέα στοιχεία, διεκδικώντας είτε την ικανοποίηση του αιτήματός τους είτε την ανάκληση μιας απόσπασης που δεν επιθυμούν πλέον να υλοποιηθεί.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Ε. θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για κάθε εξέλιξη, διεκδικώντας διαδικασίες διαφανείς, δίκαιες και έγκαιρες, με μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των πραγματικών αναγκών των εκπαιδευτικών.