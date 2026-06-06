Θέματα Πανελληνίων 2026 ΕΠΑΛ Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
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Δείτε τα θέματα στις πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ για τα μαθήματα ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών, που έχουν επιλέξει διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ
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Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 9 Ιουνίου με τέσσερα ακόμη μαθήματα ειδικότητας και μετά υπολείπονται τρεις ακόμη ημέρες εξεταστικής δοκιμασίας, καθώς ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων 2026 , το ipaidia.gr θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις με το που είναι διαθέσιμα από το Υπουργείο Παιδείας
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