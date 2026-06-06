Θέματα Πανελληνίων 2026 ΕΠΑΛ Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Το σχέδιο αναμένεται μέσα στον Ιούνιο και κινείται σε δύο βασικά πεδία: το θέμα των εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις σώρευσης παροχών και την περικοπή που προβλέπεται μετά την παρέλευση τριετίας από τον θάνατο του συνταξιούχου.