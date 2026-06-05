Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 επιχειρήσεις

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Τη διενέργεια 4.000 ελέγχων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή προβλέπει το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ.

Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και υποβοηθούμενοι απο μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης. Θα επικεντρωθούν σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς κλάδους και γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραβατικότητας. Είναι ενδεικτικό ότι το 2025, σε αντίστοιχους προληπτικούς ελέγχους, καταγράφηκε συνολική παραβατικότητα 34,2%.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το βάρος θα πέσει σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και εκτεταμένη χρήση μετρητών, με έμφαση σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων, οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Η εστίαση παραμένει διαχρονικά στο επίκεντρο των ελεγκτικών δράσεων, καθώς πέρυσι τα ειδικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής σάρωσαν περισσότερες από 22.000 επιχειρήσεις με το ποσοστό παραβατικότητας να ξεπερνά το 32,4%. Αντίστοιχα, στο λιανεμπόριο διενεργήθηκαν 11.149 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να διαμορφώνεται στο 29,3%.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών θα βρεθούν επίσης ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και βίλες, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και σκαφών. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα, η παραβατικότητα το 2025 άγγιξε το 33,7%.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των ράμπο της ΑΑΔΕ θα βρεθεί και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς οι συγκεκριμένοι κλάδοι συνδέονται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ.

Γεωγραφικές περιοχές

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται οι τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο.

Σε αυτά τα νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bars, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών.Ακολουθούν οι έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα. Από τους ελέγχους δεν θα ξεφύγουν και οι περιοχές με έντονη δραστηριότητα στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, βασική επιδίωξη είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκρυψης εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.

Κριτήρια επιλογής ΑΦΜ

Η επιλογή των ελεγχόμενων ΑΦΜ βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις myDATA/POS/ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, myDATA, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής ΑΦΜ είναι:

-Χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με POS, myDATA ή τζίρο κλάδου,

-Συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια,

– Μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών,

-Μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ,

– Ασυμφωνία αγορών–πωλήσεων,

– Επιχειρήσεις με προηγούμενες παραβάσεις,

– Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα.

– Περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα.

Η υλοποίηση των ελέγχων θα παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του στόχου. Μέσω της παρακολούθησης μπορεί να ελέγχεται όχι μόνο ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται, αλλά και η ποιότητά τους, η γεωγραφική και κλαδική κατανομή τους, τα ευρήματα, τα ποσοστά παραβατικότητας και η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης.