Χρέη στην Εφορία: Έρχεται νέα ρύθμιση 72 δόσεων με ελάχιστη δόση 30 ευρώ

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023 αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον επόμενο μήνα, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84%.

Ρύθμιση 72 δόσεων: τον επόμενο μήνα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Το νέο πρόγραμμα, που έχουν ανακοινώσει το ΥΠΕΘΟ και η ΑΑΔΕ, αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τακτοποιηθεί τα νεότερα χρέη από το 2024 και μετά.

Πότε ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση οφειλών αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα.

Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν θα μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε έως 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Πότε θα ανοίξει ο εξωδικαστικός και για μικρότερα χρέη

Το επιτόκιο και οι δόσεις

Για όσους μπουν στη ρύθμιση, το ετήσιο επιτόκιο θα διαμορφώνεται στο 5,84%.

Στις 72 δόσεις θα κατανεμηθούν και οι προσαυξήσεις ή τα πρόστιμα που περιλαμβάνονται στις οφειλές.

Ποιες οφειλές καλύπτει

Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το νέο σχήμα μπορεί να καλύψει χρέη που προσεγγίζουν τα 96 δισ. ευρώ.

Η βασική προϋπόθεση ένταξης

Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τα νεότερα χρέη του.

Η προϋπόθεση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα ρυθμίσεων αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις.

Η ένταξη θα αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023 και πληρούν την προϋπόθεση τακτοποίησης των νεότερων χρεών.

Ποιες οφειλές μένουν εκτός

Από τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων μένουν εκτός οι οφειλές προς δήμους.

Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.