Πότε θα ανοίξει ο εξωδικαστικός και για μικρότερα χρέη

Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η νέα νομοθετική παρέμβαση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για ένταξη και μικρότερων οφειλών στη διαδικασία ρύθμισης, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιήσει νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας.

Σύμφωνα με το newmoney και το σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, με διαφορετικές ημερομηνίες ενεργοποίησης για κάθε παρέμβαση.

Η πρώτη αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή έναν μήνα μετά την ψήφιση της ρύθμισης, δηλαδή τον Ιούλιο, και αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον Εξωδικαστικό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση και οφειλέτες με μικρότερα χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, οι οποίοι μέχρι σήμερα έμεναν εκτός διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή μπορεί να δώσει δυνατότητα ρύθμισης σε περισσότερους από 1 εκατ. οφειλέτες. Ενδεικτικά, πολίτης με χρέος 8.000 ευρώ προς τράπεζα θα μπορεί πλέον να ενταχθεί στον μηχανισμό και να αποπληρώσει την οφειλή ακόμη και σε έως 250 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση.

Η δεύτερη βασική αλλαγή θα ενεργοποιηθεί δύο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, δηλαδή τον Αύγουστο, και αφορά τη νέα διαδικασία προστασίας της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του χωρίς να υπολογίζεται στο ίδιο πλαίσιο το σύνολο της περιουσίας του.

Στην πράξη, το ύψος της ρύθμισης, οι μηνιαίες δόσεις αλλά και το πιθανό «κούρεμα» θα καθορίζονται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι βάσει της συνολικής περιουσιακής εικόνας. Το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επιδιώκουν να προστατεύσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν.

Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων δευτερευόντων ακινήτων ή περιουσιακών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την αποπληρωμή μέρους των χρεών, διατηρώντας όμως την κύρια κατοικία. Ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τη ρύθμιση που θα προκύπτει μέσω της πλατφόρμας.

Σε περίπτωση αποδοχής, θα υπογράφεται σύμβαση αποπληρωμής της αξίας της πρώτης κατοικίας σε βάθος χρόνου, με τη διατήρηση της προστασίας να εξαρτάται από τη συνεπή καταβολή των δόσεων και την τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του Εξωδικαστικού συνεχίζει να αυξάνεται. Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, με τις αρχικές οφειλές να φτάνουν τα 588 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 60.388 επιτυχημένες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ.