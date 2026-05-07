ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα προσωρινά και τα οριστικά αποτελέσματα – Πού θα τα βρείτε

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 της ΔΥΠΑ αναμένονται άμεσα, με τις ενστάσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα σε τρεις ημέρες.

ΔΥΠΑ– Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σε αναμονή βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση πριν από την έκδοση των οριστικών πινάκων.

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027 συγκέντρωσε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000 για συνολικά 300.000 διαθέσιμα vouchers, γεγονός που εντείνει την αγωνία των ενδιαφερομένων για το ποιοι θα περιληφθούν στους πίνακες δικαιούχων.

Πότε αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα

Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αναμένεται άμεσα, καθώς το χρονοδιάγραμμα της φετινής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα πιεστικό. Το πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσωρινοί πίνακες ενδέχεται να αναρτηθούν έως την Παρασκευή 8 Μαΐου, χωρίς να αποκλείεται η δημοσιοποίησή τους το αργότερο μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου.

Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Μαΐου, γι’ αυτό και η ανάρτηση των προσωρινών και στη συνέχεια των οριστικών αποτελεσμάτων πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πώς θα δουν οι ενδιαφερόμενοι τους πίνακες

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μόλις αναρτηθούν, μέσα από το σχετικό σημείο όπου θα εμφανιστούν οι πίνακες των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, κάτω από τη σήμανση «Γενικές πληροφορίες» θα εμφανιστεί ειδικό πεδίο με την ένδειξη «Προσωρινά αποτελέσματα». Με την επιλογή του συγκεκριμένου πεδίου, θα ανοίγει ο πίνακας με τους δικαιούχους.

Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αποτελεί το πρώτο κρίσιμο στάδιο της τελικής διαδικασίας, καθώς από αυτήν θα προκύψει ποιοι αιτούντες συνεχίζουν προς την οριστικοποίηση και ποιοι θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε ένσταση.

Πώς γίνεται η ένσταση μετά τα προσωρινά αποτελέσματα

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, ενεργοποιείται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για όσους διαπιστώσουν ότι η αίτησή τους έχει απορριφθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών για να καταθέσουν την ένστασή τους. Η διαδικασία γίνεται αυστηρά ηλεκτρονικά και απαιτεί σαφή αναφορά του λόγου διαφωνίας με το αποτέλεσμα.

Στην ένσταση πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο ο αιτών διαφωνεί, όπως για παράδειγμα περίπτωση εσφαλμένης μοριοδότησης. Παράλληλα, πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή PDF τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Πότε αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης προθεσμίας και την εξέταση των ενστάσεων, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα.

Οι τελικοί πίνακες, οι οποίοι θα καθορίσουν τους οριστικούς δικαιούχους των vouchers, αναμένεται να αναρτηθούν στο διάστημα από τις 11 έως τις 15 Μαΐου.

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν εγκαίρως, ώστε να προχωρήσουν στον προγραμματισμό των διακοπών τους και στις απαραίτητες κρατήσεις.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα για τους δικαιούχους

Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027 προσφέρει έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

Για συγκεκριμένες περιοχές, όπως επιλεγμένα νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, προβλέπονται από 10 έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις, δίνοντας μεγαλύτερη δυνατότητα παραμονής στους ωφελούμενους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στοιχείο που διευκολύνει τις μετακινήσεις των δικαιούχων που θα επιλέξουν προορισμούς για τους οποίους απαιτείται ακτοπλοϊκή μετάβαση.