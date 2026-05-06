Ανετράπη σχολικό λεωφορείο γεμάτο μαθητές
Σχολικό λεωφορείο ανετράπη το πρωί της Τετάρτης (06/05) στο Παλαιό Φάληρο χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν τα παιδιά που επέβαιναν.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 το πρωί στη διασταύρωση Πρωτέως και Πλειάδων.
Το σχολικό που μετέφερε παιδιά ιδιωτικού νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού, συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ όχημα με αποτέλεσμα να ανατραπεί.
