Σοκαριστικό ατύχημα μαθήτριας σε σχολείο: Τι λέει η διευθύντρια και το Υπουργείο Παιδείας

Για το περιστατικό με τη 13χρονη στο Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, μίλησε η διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κορίτσι φέρει σοβαρά κατάγματα και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση όταν έφτασε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

«Υποβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί πραγματικά κατόρθωσαν να την επαναφέρουν από την ανακοπή πολλές φορές.

Σημασία έχει ότι τελικά, κατάφεραν και ολοκλήρωσαν την πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κορίτσι παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, οι γιατροί πιστεύουν ωστόσο πως θα τα καταφέρει», δήλωσε για την κατάσταση της υγείας της.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της τηλεόρασης του ALPHA η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το κοριτσάκι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι όπως σημειώθηκε το περιστατικό δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα.

Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Πήγε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».

Όπως είπε, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», ενώ έστειλε τις ευχές της για άμεση ανάρρωση.

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια του σχολείου.

Πλέον το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Δεν ήταν σπασμένο το κάγκελο στο μπαλκόνι του σχολείου από όπου έπεσε χθες Δευτέρα στο Χαϊδάρι η 13χρονη μαθήτρια, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης και συμπλήρωσε πως αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες.

«Επικινδυνότητα σε τι; Επικίνδυνο θεωρώ ένα σημείο όταν είναι σαθρό, όταν είναι αλλοιωμένο. Όταν βλέπω ότι το κάγκελο είναι ανθεκτικό, το κάγκελο δεν ήταν διαβρωμένο. Ακούστηκε ότι το κάγκελο είχε σπάσει, δεν είναι σπασμένο το κάγκελο. Το είδα και στις φωτογραφίες», είπε ο κύριος Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε: «Καμία διαφωνία να μην είναι τόσο χαμηλά τα κάγκελα, αλλά τα κτήρια είναι στην αρμοδιότητα του δήμου, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες». Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι πολύ σημαντικό τώρα, το παιδί να γίνει γρήγορα καλά.