Πανελλαδική απεργία στις 13/5: Τι θα ισχύσει με τα σχολεία

Η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, με συμμετοχή και των εκπαιδευτικών. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει βασικά αιτήματα που σχετίζονται με μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα

Παρά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, τα σχολεία δεν αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, ωστόσο είναι πιθανές αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα, ανάλογα με τη συμμετοχή των διδασκόντων.

Τα αιτήματα της απεργίας

Η απεργιακή κινητοποίηση επικεντρώνεται σε σειρά διεκδικήσεων που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυξήσεις μισθών και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Επιπλέον, τίθενται ζητήματα όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, τα σχολεία όλων των βαθμίδων αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις τάξεις και θα παρακολουθήσουν μαθήματα με τους εκπαιδευτικούς που δεν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Ωστόσο, το πρόγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς η απουσία εκπαιδευτικών που θα απεργήσουν ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή σε κενά μαθημάτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Συνήθως, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ενημερώνουν εγκαίρως τους γονείς σχετικά με τη συμμετοχή τους ή όχι στην απεργία. Αυτό διευκολύνει τον προγραμματισμό της καθημερινότητας των οικογενειών.

Η ενημέρωση αυτή είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει στους γονείς να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα των παιδιών τους την ημέρα της κινητοποίησης.

Τι ισχύει για την παρουσία των μαθητών

Παρά τις κινητοποιήσεις, η παρουσία των μαθητών στα σχολεία παραμένει υποχρεωτική. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων συνεχίζεται, ακόμη και αν υπάρχουν αλλαγές στη διδασκαλία.

Η εικόνα της ημέρας διαμορφώνεται τελικά από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από σχολείο σε σχολείο.